Droht Pause im Horror-Prozess? "Monster von Avignon" muss ins Krankenhaus!

Denn Pélicot musste laut Nachrichtenagentur AFP am heutigen Dienstag ins Krankenhaus eingeliefert werden. Es mache "keinen Sinn", den Prozess ohne seine Anwesenheit fortzusetzen, sagte seine Anwältin Beatrice Zavarro.

Gisele Pélicot (72) musste beinahe ein Jahrzehnt unter den kranken Fantasien ihres Mannes leiden. © CHRISTOPHE SIMON / AFP

Am gestrigen Montag wurde derweil weiter im südfranzösischen Avignon verhandelt, Gutachter kamen zu Wort. Sie beschrieben Dominique Pélicot als "egozentrischen Manipulator ohne Empathie und mit einer gespaltenen Persönlichkeit".

Von 2011 bis 2020 soll der heute 71-Jährige seine Ehefrau mit Drogen gefügig gemacht haben. Danach verging er sich entweder selbst an ihr oder lud fremde Männer in das gemeinsame Haus in der Provence ein. Mehr als 200 solcher Missbrauchsfälle listete das Gericht auf. Neben Pélicot sind 50 weitere Männer angeklagt.

Mathieu D. sei laut Aussagen eines Ermittlers einer davon. Ihm wird vorgeworfen, Gisele Pélicot ohne Kondom sexuell missbraucht zu haben. Im Verhör sagte D., dass er sich "sich naiv und blind" darauf eingelassen habe und dachte, alles sei Teil eines "sexuellen Spiels".

Nach rund neun Jahren kamen die entsetzlichen Taten des "Monsters von Avignon" schließlich ans Licht. Der 71-Jährige wurde erwischt, wie er in einem Supermarkt Frauen unter den Rock filmte. Die Polizei fand später Tausende Fotos und Videos seiner misshandelten Ehefrau und sogar der eigenen Tochter Caroline Darian (heute 45) auf seinem Computer.