"Ellbogen in den Anus gesteckt": Böse Po-Attacke gegen UFC-Star und OnlyFans-Model!

Enterprise (Nevada/USA) - Fiese Attacke mit schmerzhaften Folgen! Anfang November hatte die brasilianische Kampfsportlerin Luana Pinheiro (31) beim Mixed-Martial-Arts-Event " UFC Vegas 100" ihr Können unter Beweis gestellt. Gegen die Kanadierin Gillian Robertson (29) war allerdings nichts zu holen. Nun, Wochen später, spricht sie über den verlorenen Fight - und lässt dabei kein gutes Haar an ihrer Kontrahentin.

"Wir verfolgen denselben Traum, also ist es nur fair, meine Gegnerin zu respektieren", führte sie weiter fort und wurde im Interview gar noch deutlicher: "Ich denke, das war sehr respektlos von ihr. Es ist kein Schlag, um mich fertigzumachen oder mich k. o. zu schlagen, so ist es nicht", sagte sie.

"Entschuldigen Sie meine Ausdrucksweise, aber sie hat mir den Ellbogen in den Anus gesteckt. Das ist respektlos mir gegenüber. Das würde ich einem anderen Athleten nie antun", erklärte die Sportlerin im Gespräch mit " Ag. Fight ".

"Ich kann nicht zu viel Kraft aufwenden, weil ich es dort spüre. Am Anfang konnte ich nicht richtig gehen, husten oder lachen, und das Niesen war eine Qual. Ich hatte das Gefühl, ich würde sterben", so Pinheiro, die einen OnlyFans-Account besitzt, abschließend.

Im März 2021 feierte sie beim Event "UFC on ESPN: Reyes vs. Procházka" ihr Debüt als Promo-Kämpferin. In der UFC-Rangliste im Frauen-Strohgewicht belegt Pinheiro den 14. Rang.