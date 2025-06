Harnik und Kruse packen aus: "Der wildeste 29. Geburtstag ever"

Martin Harnik (37, l.) und Max Kruse (37) spielten gemeinsam für Werder Bremen. © Imago / Jan Huebner

Es gibt Geburtstage, die quasi dazu verpflichten, dass man die Korken knallen lässt. Und es gibt Menschen, die lassen einfach an sich gern die Korken knallen. Dann reicht eben auch ein recht bedeutungsloser Ehrentag, um mal richtig aufzufahren.

Zu diesem Schlag Menschen gehört offenbar Max Kruse, wie Martin Harnik im gemeinsamen Podcast durchblicken lässt. Security, roter Teppich, Lamborghini - das ganze Tamtam. Man soll die Feste ja schließlich feiern, wie sie fallen.

Das sieht Harnik, der mit Kruse schon in der Kindheit zusammen beim SC Vier und Marschlande gekickt hat, allerdings nicht ganz so. "Der hat eine Party gefeiert, da hat sich jeder gefragt: Wer feiert einen 29. Geburtstag so?", erzählte der 37-Jährige bei Flatterball. "Der 30. wär ja kein Thema. Aber einer feiert seinen 29. Geburtstag so."

Kruse war zu der Zeit bei Werder unter Vertrag und lud zu sich nach Hause ein. Das Motto der Party: Casino Night. Bei dem ambitionierten Poker-Spieler keine große Überraschung.