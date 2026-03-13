Energie Cottbus geht ohne kranken Top-Verteidiger in den Flutlicht-Hit auf dem Tivoli

Aachen - Holt sich Energie Cottbus die Tabellenführung der 3. Liga für mindestens eine Nacht? Im Flutlicht-Hit bei Alemannia Aachen (Anstoß: 19 Uhr) müssen die Lausitzer auf Top-Verteidiger King Manu (22) verzichten.

Energies Top-Verteidiger King Manu (22) muss wie befürchtet in Aachen krank passen. © PICTURE POINT / Nicolas Sonntag

Der zentrale Abwehrmann hatte sich am Mittwochmorgen mit einem grippalen Infekt abgemeldet und war gar nicht erst zum weiten Auswärtsspiel mitgeflogen. Seinen Platz in der Innenverteidigung nimmt Mladen Cvjetinovic (22) ein.

Dagegen hat es für Sechser bei Dominik Pelivan (29) für die Startelf gereicht, er spielt trotz Hüftprellung wohl unter Schmerztabletten.

Außerdem rutschen Moritz Hannemann (27) und Justin Butler (24) in die Startelf und dürften eine offensive Flügelzange bilden.

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