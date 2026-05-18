Cottbuser Aufstiegshelden erobern Mallorca, ist "Feierbiest" Wollitz mit dabei?

Cottbus - Der Partymarathon von Energie Cottbus geht weiter! Nach dem Riesen-Empfang in der Lausitz erobern die ersten Aufstiegshelden Mallorca.

So feiert man Aufstieg! Moritz Hannemann (28, l.) begießt den Triumph mit seinen Teamkollegen im Megapark und dicken Sonnenbrillen. © instagram.com/moritz.hannemann

Moritz Hannemann (28), mit acht Toren und vier Vorlagen maßgeblich am Erfolg beteiligt, postete am Montagvormittag kurz nach 11 Uhr die Ankunft.

Mit im Schlepptau: Ted Tattermusch (25) und Lukas Michelbrink (21). Das Trio bildete auch während der Saison eine kleine Clique, die eher zu den stillen Helden zählt. Auf Mallorca können sie ausgelassen feiern und neben dem Platz so richtig Gas geben.

Ihnen werden weitere Akteure folgen, viele Mitspieler teilen auf Social Media nonstop Bilder und Videos von ihrem Erfolg:

Tolcay Cigerci (31), der Spieler der Saison in der 3. Liga, stellte auf Instagram ein Profilbild ein, das ihn mit Sonnenbrille und geballter Faust kurz nach Abpfiff zeigt. Aufstiegsschütze Jannis Boziaris (23) lächelt aus seinem Profil neuerdings mit Aufstiegs-Shirt und Partyhut.

Bis Mittwoch darf die Aufstiegstruppe die Partymeile unsicher machen, ehe es nach Cottbus zurückgeht. Dann ist wieder Training angesetzt, am Samstag geht es gegen den VfB Krieschow um die Krone im Landespokal Brandenburg.