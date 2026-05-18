Cottbuser Aufstiegshelden erobern Mallorca, ist "Feierbiest" Wollitz mit dabei?
Cottbus - Der Partymarathon von Energie Cottbus geht weiter! Nach dem Riesen-Empfang in der Lausitz erobern die ersten Aufstiegshelden Mallorca.
Moritz Hannemann (28), mit acht Toren und vier Vorlagen maßgeblich am Erfolg beteiligt, postete am Montagvormittag kurz nach 11 Uhr die Ankunft.
Mit im Schlepptau: Ted Tattermusch (25) und Lukas Michelbrink (21). Das Trio bildete auch während der Saison eine kleine Clique, die eher zu den stillen Helden zählt. Auf Mallorca können sie ausgelassen feiern und neben dem Platz so richtig Gas geben.
Ihnen werden weitere Akteure folgen, viele Mitspieler teilen auf Social Media nonstop Bilder und Videos von ihrem Erfolg:
Tolcay Cigerci (31), der Spieler der Saison in der 3. Liga, stellte auf Instagram ein Profilbild ein, das ihn mit Sonnenbrille und geballter Faust kurz nach Abpfiff zeigt. Aufstiegsschütze Jannis Boziaris (23) lächelt aus seinem Profil neuerdings mit Aufstiegs-Shirt und Partyhut.
Bis Mittwoch darf die Aufstiegstruppe die Partymeile unsicher machen, ehe es nach Cottbus zurückgeht. Dann ist wieder Training angesetzt, am Samstag geht es gegen den VfB Krieschow um die Krone im Landespokal Brandenburg.
Spieler wollten Trainer Pele Wollitz überreden, nach Mallorca mitzukommen
Eine Frage bliebt offen: Ist Pele Wollitz (60) mitgeflogen? Beim Aufstieg 2024 war der Trainer nach TAG24-Infos nicht auf der Partyinsel dabei.
"Die Jungs wissen, dass ich ein Feierbiest bin, die werden sich noch wundern", hatte Energies Aufstiegsmacher unmittelbar nach dem Triumph bei MagentaSport verlauten lassen.
Laut dem Trainers wollte die Mannschaft "unbedingt, dass ich mitfahre. Mal gucken, wie die nächsten Stunden sind, ob ich das schaffe, am Montag ins Flugzeug zu kommen."
Auf der Pressekonferenz in Regensburg hatte sich Wollitz zurückhaltend gegeben: "Malle, denke ich, sollte ich in meinem Alter nicht mehr tun. Mal sehen."
Titelfoto: Bildmontage: IMAGO / Fotostand; instagram.com/moritz.hannemann