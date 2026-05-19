Schnappt Cottbus zu? Aufstiegsheld plötzlich zum Nulltarif zu haben!

Cottbus - Des einen Leid, des anderen Freud? Leihspieler King Manu (22) steigt mit Energie Cottbus aus der 3. Liga auf, sein Stammverein Fortuna Düsseldorf stürzt dramatisch aus der 2. Bundesliga ab. Plötzlich ist der Verteidiger trotz Aufstiegs ohne Arbeitspapier.

King Manu (22) bestritt für die Profis von Fortuna Düsseldorf fünf Kurzeinsätze. Jetzt ist er vertragslos. © IMAGO / DeFodi Images

Wie mehrere Medien übereinstimmend berichten, besitzt der Großteil der Düsseldorfer Verträge keine Gültigkeit für die 3. Liga.

Dazu zählt auch Manu, der sich diese Saison in Cottbus ins Schaufenster spielte und zum Aufstiegshelden avancierte. Sichert sich Energie seinen Leihspieler langfristig und zum Nulltarif?

Fakt ist: Akteure wie Manu kommen plötzlich ablösefrei auf den Markt, das wissen viele Vereine. Die Abwehrkante gilt als klarer Kandidat für den nächsten Schritt in der 2. Liga.

Eine Anfrage an Manus Management bleibt unbeantwortet. Gut möglich, dass sich alle Seiten nach dem unerwarteten Abstieg Düsseldorfs neu sortieren müssen.

Während viele Mitspieler Manus am Montagmorgen nach Mallorca düsten, berichtete ein Augenzeuge TAG24, Manu am Montagnachmittag in Cottbus gesehen zu haben.