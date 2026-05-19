Schnappt Cottbus zu? Aufstiegsheld plötzlich zum Nulltarif zu haben!
Cottbus - Des einen Leid, des anderen Freud? Leihspieler King Manu (22) steigt mit Energie Cottbus aus der 3. Liga auf, sein Stammverein Fortuna Düsseldorf stürzt dramatisch aus der 2. Bundesliga ab. Plötzlich ist der Verteidiger trotz Aufstiegs ohne Arbeitspapier.
Wie mehrere Medien übereinstimmend berichten, besitzt der Großteil der Düsseldorfer Verträge keine Gültigkeit für die 3. Liga.
Dazu zählt auch Manu, der sich diese Saison in Cottbus ins Schaufenster spielte und zum Aufstiegshelden avancierte. Sichert sich Energie seinen Leihspieler langfristig und zum Nulltarif?
Fakt ist: Akteure wie Manu kommen plötzlich ablösefrei auf den Markt, das wissen viele Vereine. Die Abwehrkante gilt als klarer Kandidat für den nächsten Schritt in der 2. Liga.
Eine Anfrage an Manus Management bleibt unbeantwortet. Gut möglich, dass sich alle Seiten nach dem unerwarteten Abstieg Düsseldorfs neu sortieren müssen.
Während viele Mitspieler Manus am Montagmorgen nach Mallorca düsten, berichtete ein Augenzeuge TAG24, Manu am Montagnachmittag in Cottbus gesehen zu haben.
King Manu adelt Pele Wollitz - gibt der Trainer den Ausschlag für die Zukunft?
Was für einen längeren Verbleib Manus in Cottbus spricht? Der Verteidiger lebte mit Haut und Haar den Aufstieg, reiste trotz Gelbsperre sogar zum Schlüsselspiel nach Duisburg Anfang Mai mit.
Außerdem ist da Manus spezielle Verbindung zu Trainer Pele Wollitz (60), der ihn auf ein neues Level hob.
Bezeichnend: Manu crashte inmitten der Aufstiegsparty ein Interview seines Coaches bei MagentaSport mit den Worten: "Das ist unser GOAT-Trainer. Der beste Trainer in der Liga, mein Bruder."
Klar ist aber auch, dass Manu dank seiner Bomben-Physis und seines jungen Alters in der Karriereleiter noch höher klettern kann. Mit anderen Worten: Energie dürfte erst recht, weil Manu jetzt ablösefrei zu haben ist, nicht der einzige Interessent sein.
Dagegen steht sein Nebenmann Nyamekye Awortwie-Grant (25) vor dem Absprung: Der 25-Jährige wird laut Stuttgarter Nachrichten mit dem SC Paderborn in Verbindung gebracht, sein in Cottbus bis 2027 datierter Vertrag soll keine Gültigkeit für die 2. Liga ha.
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