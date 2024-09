Erotik-Star mitten im Urlaub verhaftet: "Sie schauten sich meinen OnlyFans-Account an"

Jordanien - Mitten in der Nacht stürmten Polizisten das Hotelzimmer von Alexas Morgan (28). Nun steckt das Erotik-Sternchen in Schwierigkeiten.

Alexas Morgan (28) hat sich als Erotik-Model einen Namen gemacht. Allein auf Instagram hat sie über 5 Millionen Follower. © Instagram/alexas.morgan

Weil sie beschuldigt wurde, sexuelle Inhalte auf ihrer OnlyFans-Seite veröffentlicht zu haben, wurde Alexas mitten während ihres Urlaubs in Jordanien festgenommen.

In dem arabischen Land im Nahen Osten ist die Menschenrechtslage, insbesondere für Frauen, problematisch.

Mehrere mit Maschinengewehren bewaffnete Polizisten hätten Alexas zum Gerichtsgebäude gebracht, erzählte sie gegenüber dem Daily Star. Dort sei sie etwa 17 Stunden lang von der Polizei festgehalten worden.

"Sie nahmen ohne Grund alle meine Sachen mit und ich konnte nicht verstehen, was sie sagten. Sie beschlagnahmten alle Telefone und elektronischen Geräte", erzählte die Erotik-Darstellerin.

"Sie erfuhren, dass ich eine OnlyFans-Seite hatte, und ich musste sie in einem Raum voller Männer öffnen, die sich meine Fotos und Videos ansahen. Ich fühlte mich unwohl und hatte Angst vor dem, was passieren würde", so Alexas.