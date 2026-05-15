"Erster Lover war ein Punker": Maite Kelly packt über ihr Sexleben aus

Köln - Schlagerstar Maite Kelly hat gerade erst ein neues Album herausgebracht. Es stellt das erotischste Werk der gesamten Karriere der 46-Jährigen dar. Im Zuge dessen hat sie auch über ihre eigenen sexuellen Erfahrungen gesprochen.

Maite Kelly (46) hat sich ausführlich über ihre Liebes-Leben geäußert. (Archivfoto) © Hendrik Schmidt/dpa-Zentralbild/dpa

"Bei mir war es kein Latino-Lover, sondern ein rothaariger Punker aus Boston. Er hatte eine Punkband und ich war sein Punk-Girl. Ich war 19 und er gerade 18", verrät die Sängerin im Gespräch mit "Bild".

Als Kelly-Mädchen habe es sie oft nach Amerika gezogen. Dort habe sie ihren Highschool-Abschluss und ihre Jugend nachgeholt.

"Mein Freund war ein ganz dünner Kerl und ziemlich verrückt, auf der Bühne und im Leben. Wir hatten sechs Monate eine Fernbeziehung. Mit ihm konnte ich Freiheit erleben. Ich bin ihm sehr dankbar für diese Zeit", schwärmt das zweitjüngste Kind der Kelly Family.

Ihr erstes Mal habe sie aber nicht mit dem rothaarigen Punker gehabt, sondern mit ihrem späteren Ehemann. "Aber natürlich haben wir alle anderen Arten von Zärtlichkeiten geteilt, was zu einer großen Jugendliebe dazugehört", gibt die US-amerikanische Sängerin preis.

Zwar ist Maite nicht mehr verheiratet, doch mittlerweile ist die 46-Jährige wieder glücklich liiert. Das schreckt jüngere Männer jedoch nicht davon ab, sie anzubaggern. Denen müsse sie erst mal klarmachen, "dass ich ihre Mutter sein könnte", so der Schlagerstar.