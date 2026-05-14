Emotionale Sondervorstellung: Beim "Fast and Furious"- Treffen fließen Tränen

Cannes - Bei den Filmfestspielen in Cannes hat Vin Diesel (58) eine wahre Achterbahn der Gefühle erlebt. Der auf der Leinwand so hart wirkende Action-Held zeigte sich besonders emotional und weinte vor dem Publikum.

Meadow Walker (27, v.l.), Jordana Brewster (46), Vin Diesel (58 ), Michelle Rodríguez (47) und Produzent Neal H. Moritz (66) feierten ein "Familientreffen" in Cannes. © IMAGO/ZUMA Press Wire

Diesel und seine Co-Stars Michelle Rodríguez (47), Jordana Brewster (46) und Tyrese Gibson (47) versammelten sich an der Côte d’Azur für eine Mitternachtsvorstellung, um das 25-jährige Jubiläum des ersten "Fast and Furious"-Teils zu feiern.

Auch wenn sich die Schauspieler freudestrahlend und scherzend auf dem roten Teppich zeigten, kam auch immer wieder Wehmut zum Vorschein.

Denn eine Person wurde schmerzlich vermisst: Paul Walker (†40), der in sieben Filmen Diesels "Bruder" spielte und 2013 bei einem Autounfall ums Leben kam.

Stellvertretend für ihn war seine Tochter Meadow Walker (27) dabei, "die mich nicht allein hierherkommen lassen wollte, um diese Bruderschaft zu repräsentieren", sagte der 58-Jährige laut "People" über seine Patentochter.

Im Saal rang Diesel dann um Fassung, als er über seinen Freund sprach: "Ich bete dafür, dass du in deinem Leben einen Bruder wie Paul hast", sagte der Schauspieler, wie Videos auf Instagram zeigen.