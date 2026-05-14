Privat wie nie: TV-Moderatorin Laura Wontorra ermöglicht seltene Einblicke

Köln - Laura Wontorra gehört zu den bekanntesten Moderatorinnen in Deutschland. Über ihr Privatleben gibt die 37-Jährige jedoch sehr wenig preis. Das ändert sich jetzt durch eine Dokumentation.

Gemeinsam mit ihrem Vater Jörg (77) besuchte Laura Wontorra (37) im Vorfeld der Fußball-Weltmeisterschaft die drei Gastgeberländer. (Archivfoto) © Jens Kalaene/dpa-Zentralbild-POOL/dpa

Denn ab dem heutigen Donnerstag (14. Mai) zeigt Magenta TV private Einblicke in der Doku "Wontorras World Cup. Vater. Tochter. WM", die innerhalb von 15 Tagen gedreht wurde.

Fans der TV-Moderatorin können sich in der vierteiligen Dokumentation immer wieder über reingeschnittene Videos aus Lauras Kindheit freuen.

Unter anderem ist zu sehen, wie die Ex-Frau von Simon Zoller (34) als kleines Mädchen hinter dem Steuer der Familienkutsche sitzt. Zudem gibt es Ausschnitte, wie Laura versucht, in den übergroßen Pumps ihrer Mutter durch das Wohnzimmer zu marschieren.

Natürlich darf in der Dokumentation ihr berühmter Vater, der ehemalige Top-Sportjournalist Jörg Wontorra (77), nicht fehlen.

"Ich habe für dieses Projekt meinen Papa aus der Rente geholt. So ein altes Zirkus-Pferd kann doch noch hoch springen", erklärt die 37-Jährige.