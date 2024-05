Ex-Bachelor-Babe Janina Celine heiratet: "Fuck yeah"

Sydney/Hamburg - Ex- Bachelor -Babe Janina Celine Jahn (29) hat wohl in ihrer Wahlheimat Australien geheiratet!

Janina Celine Jahn (29, l.) und ihre Braut. © Screenshot/Instagram/janina.celine

Dies verkündete die 29-Jährige jetzt mit einigen Eindrücken von der Hochzeit auf Instagram.

Demnach fand die Eheschließung schon am 29. März während des alljährlichen "Blazing Swan" - einem regionalen "Burning Man"-Event in Western Australia - statt.

Ob die Ehe entsprechend auch rechtskräftig ist, lässt sich vielleicht beim ersten Eindruck bezweifeln. Allerdings fragte sie, kurz bevor sie die "Bombe" platzen ließ, in ihrer Story: "Hat jemand ein Partnervisum mit einem Studenten und kann mir helfen?"

Scheint so, als ob Janina Celina nicht nur ihre Liebe gefunden hat ...

"Was für ein besonderer Tag für das 'the book of L.O.V.E ♥️'", schrieb die Veranstaltungsplanerin in ihrem Posting. Und: "Der Moment, in dem du deine beste Freundin im Kreise der Familie deiner Wahl heiratest".

Beide Bräute trugen Weiß. Auch etliche Seifenblasen durften bei dem Event nicht fehlen. Statt ein zartes "Ja" zu hauchen, rief Janina Celine ihrer Braut ein lautes "Fuck yeah" entgegen.



Zwei Ringe besiegelten den hoffentlich ewigen Bund.