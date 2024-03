Gigantische Abfindung für Ex-Polizistin! Sie schlief mit sechs Kollegen - dann verklagt sie die Stadt

Sie spricht dabei von "sexually groomed", was bedeuten würde, die Polizisten hatten die sexuellen Grenzüberschreitungen vorab geplant und wollten sie zu dazu bringen.

Laut der New York Post entschied sich Hall schließlich dafür, gegen die Stadt vor Gericht zu ziehen. Sie sagte, sie hätte sich im männerdominierten Revier gefangen und ausgebeutet gefühlt.

Die sexuellen Machenschaften im Polizeirevier flogen dann durch einen anonymen Tipp an den Bürgermeister der Stadt auf.

Damals geriet an die Öffentlichkeit, dass Hall mit sechs ihrer männlichen Kollegen geschlafen haben soll .

Nachdem der Skandal öffentliche war, wurden Maegon sowie sechs ihrer Kollegen gefeuert. © Facebook/ La Vergne Police Department

Am Mittwoch, bei einer Sondersitzung des Vorstands von La Vergne, gewann sie ihre Klage mit einem Abstimmungsergebnis von drei zu eins.

"'Du hättest nein sagen können.' Das verstehe ich. Aber meine Antwort an sie ist, dass ich nein gesagt habe und mich nicht unterkriegen lassen wollte. Letztendlich habe ich dem Druck nachgegeben", meint Hall zu dem Vorfall bereits bei einer Äußerung im März. Im Prozess ging es dabei auch um ihre schwierige Ehe sowie mentalen Probleme die von den Kollegen ausgenutzt worden.

Ein Mitglied des Stadtrats stellt sich allerdings immer noch quer und will die Entscheidung nicht unterschreiben. Er kritisiert das Einknicken der Stadt, denn: "Es sendet eine Botschaft an alle in der Welt, die besagt: 'Kommt nach La Vergne, verklagt La Vergne[...]'."

Trotzdem ist die Klage abgeschlossen, es gab eine Vereinbarung zwischen Halls Anwalt und den Anwälten der Stadt. Eine Summe von insgesamt 500.000 Dollar (rund 462.000 Euro) wird als Bruttoabrechnung an die Geschädigte gezahlt, dabei wurden die Gerichtskosten, Anwaltskosten und sonstige Ausgaben schon berücksichtigt.