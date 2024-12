Lily schläft mit 100 Männern an einem Tag: Warum sie sich jetzt Vorwürfe macht

London - Wurde ihr am Ende doch alles zu viel? Pornodarstellerin Lily Phillips schlief an einem einzigen Tag mit 100 fremden Männern. Doch das hinterließ Spuren bei der 23-Jährigen, wie eine Dokumentation jetzt zeigt.

Bei ihrem Vorhaben wurde sie von Youtuber Josh Pieters (31) begleitet. Eigens für den Marathon-Tag wurde bereits im Oktober in London ein AirBnB gemietet, mehrere Männer sammelten sich in einer Warteschlange.

Nach den Erlebnissen zeigte sich die 23-Jährige sichtlich emotional im Gespräch mit Josh Pieters. © Screenshot/Instagram/lilyphillip_s

Pieters konnte sich am Ende auch ein Bild vom Zimmer machen, in dem überall Kondome lagen und es sehr unaufgeräumt aussah. Viel gegessen habe Lily an dem Tag nicht, in den kurzen Pausen immer mal wieder kurz geduscht.

Die 23-Jährige könne sich nur an fünf bis sechs Männer erinnern, der Rest lief wie eine Art Roboter ab.

Der 31-Jährige hatte auch die Möglichkeit, mit einigen der Männer zu sprechen. Einer reiste extra aus der Schweiz an. Er erzählte, dass er ein langjähriger Fan sei und sich die Reise komplett gelohnt habe. Daran hinderten ihn auch nicht die Ausgaben von umgerechnet 960 Euro (unter anderem für Test und Flüge).

Und Lily will jetzt noch mehr erreichen. Im Februar soll der nächste Versuch stattfinden, dann will sie mit 1000 Männern an einem Tag schlafen, um einen neuen Weltrekord zu schaffen.