Für immer gesperrt: OnlyFans zeigt Bonnie Blue keine Gnade! Doch die Erotik-Queen hat schon neue Pläne

London - OnlyFans bleibt hart! Bonnie Blue (26) hat es in den vergangenen Monaten mit einer irren Sex-Aktion nach der anderen immer weiter auf die Spitze getrieben. Das Erotik -Portal sah eine Grenze überschritten - und sperrte das Profil des Porno-Superstars. Ein OF-Comeback der Britin? Ausgeschlossen! Doch Bonnie hat längst eine neue Netz-Heimat gefunden …

Bonnie Blue (26) wurde dauerhaft auf OnlyFans gesperrt. © Montage: Instagram/bonnieblue

Genug ist genug, scheinen sich die Bosse bei OnlyFans (OF) gedacht zu haben - obwohl Bonnie mit Sicherheit ein guter Geld- und Publicity-Bringer war - und sperrten vor wenigen Tagen ihr Profil.

2000 Männer an einem Tag, dabei geknebelt und gefesselt sein: So lautete ihr völlig irres Vorhaben, das sie an diesem Wochenende eigentlich durchziehen wollte. Dann machte die 26-Jährige einen Rückzieher.

Doch für OF kam die Einsicht zu spät, ihr Profil wurde gesperrt - und wird auch für immer gesperrt bleiben! Extreme Challenges und extreme Inhalte seien "auf OnlyFans nicht verfügbar und gemäß unserer Nutzungsrichtlinie und unseren Servicebedingungen nicht zulässig", hieß es von Seiten der Erotik-Plattform.

Viele dachten nun, dass Bonnie sich mit der Absage ihres 24-Stunden-Sexmarathons wieder mit OnlyFans gut stellen wollte und ihr Comeback nur eine Frage der Zeit sei. Falsch gedacht!