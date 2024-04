Nach Gruppenvergewaltigung: Vier Touristen auf Mallorca festgenommen

Der Vorfall soll sich auf Mallorca abgespielt haben. (Symbolbild) © John-Patrick Morarescu/ZUMA Wire/dpa

Am Sonntagmorgen hat die spanische Nationalpolizei mehrere aus Italien stammende Männer inhaftiert, berichtet Ultima Hora.

Die Touristen sollen eine aus Brasilien stammende junge Frau vergewaltigt haben.

Vor der Tat sollen sich die Frau und einer der Männer in einer Disko am Paseo Marítimo in Palma kennengelernt haben. Um 5 Uhr morgens beschlossen die beiden, zu seiner angemieteten Wohnung am Ballermann zu fahren.

Am Strand vor Ort hatten die beiden offenbar einvernehmlichen Geschlechtsverkehr. Danach begaben sie sich in die Wohnung, wo drei andere Männer die Tat begangen haben sollen.

Am frühen Sonntagmorgen sei die Brasilianerin entkommen. Auf der Flucht nahm sie demnach einen der Ausweise der Urlauber mit. Daraufhin erstatte sie Anzeige bei der Polizei. Kurz vor ihrer Heimreise nahmen Beamte die Männer fest.

Ein Ermittlungsrichter hat die Inhaftierung ohne Kaution für die vier jungen Italiener angeordnet.