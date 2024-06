Familienhelfer missbraucht über Monate Jungen (12): Jetzt muss er in den Knast

Zu zehn Jahren Haft mit anschließender Sicherheitsverwahrung verurteilte das Landgericht den Mann (47) am Mittwoch. (Symbolbild) © DPA

Das Gericht verdonnerte den Sozialcoach zu zehn Jahren Haft mit anschließender Sicherheitsverwahrung.

Der Familienhelfer hat zuvor einen zwölfjährigen Jungen über Monate hinweg immer wieder missbraucht. Aus Gründen des Opferschutzes war die Öffentlichkeit vom Prozess weitestgehend ausgeschlossen.

Der 47-Jährige war von der Mutter des Jungen privat angesprochen und gebeten worden, im Konflikt der getrennt lebenden Eltern des Jungen zu vermitteln.

In der Folge habe er sich das Vertrauen der Eltern und des Jungen erschlichen. Er war am 14. September vergangenen Jahres verhaftet worden und sitzt seither in Untersuchungshaft. Im Prozess hatte der 47-Jährige zu den Vorwürfen geschwiegen.