Intercity fährt zwei Gleisarbeiter tot: Angeklagter freigesprochen

Alles in Kürze

Dem Angeklagten (54, v.) wurde fahrlässige Tötung im Zusammenhang mit dem Zugunglück von Hürth vorgeworfen. © Henning Kaiser/dpa

Dem 54 Jahre alten Angeklagten könne man nicht mit hinreichender Wahrscheinlichkeit ein juristisch relevantes Fehlverhalten nachweisen, urteilte das Amtsgericht in Brühl.

Daher sei der Mann freizusprechen. Zuvor hatte auch die Staatsanwaltschaft einen Freispruch beantragt. Die ursprünglichen Vorwürfe hätten sich nicht bestätigt, hieß es.

Bei dem schweren Unfall im Mai 2023 waren ein 27- und ein 31-Jähriger gestorben, die sich für Bauarbeiten an einem Bahngleis aufgehalten hatten. Sie wähnten sich in Sicherheit und dachten, die Strecke sei gesperrt. Dann aber fuhr ein Intercity-Zug in die Arbeitsstelle. Die beiden Männer waren sofort tot. Einige Kollegen konnten sich noch im letzten Augenblick retten.

Letztlich blieb im Prozess aber unklar, wo die Fehlinformation, dass das Gleis gesperrt war, ihren Ausgang genommen hatte und warum. Der Angeklagte beteuerte, dass nicht er, sondern ein Bauüberwacher - der sogenannte Technische Berechtigte - damals die Sperrung postuliert habe.