Feuer bei Video-Dreh: Paris Hiltons Trailer fackelt ab!

Los Angeles (USA) - Ein heißer Dreh! Während Arbeiten an dem neuen Musikvideo der Hotel-Erbin Paris Hilton (43), die sich auch als Sängerin versucht, ist ihr Make-up-Anhänger in Flammen aufgegangen.

Hotel-Erbin Paris Hilton (43) veröffentlichte eine Story bei Instagram, in der ihr abgefackelter Trailer zu sehen ist. © Instagram/parishilton

Über den "Unfall" am gestrigen Freitag (Ortszeit) berichtete das "It-Girl" in ihrer Story bei Instagram. "Es lief nicht wie erwartet", so die 43-Jährige.

Laut TMZ war Hilton gerade in der Innenstadt von Los Angeles (Kalifornien, USA) unterwegs, um das Video für den Song "Bad Bitch Academy" zu drehen.

Nach nicht näher genannten Quellen des Portals haben sich in dem Trailer Designerklamotten, maßgeschneiderten Swarovski-Outfits, Sonnenbrillen, Geldbörsen, Schmuck, Computer und tonnenweise persönlichen Gegenstände befunden. Fotos zeigen den völlig verkohlten Innenraum.