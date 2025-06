Provokanter Seitenhieb? Emma Fernlund stichelt wieder gegen Ex Umut

Hamburg - Emma Fernlund (24) lässt aktuell kaum Zweifel daran, dass sie mit ihrem Ex Umut Tekin (27) abgeschlossen hat - zumindest nicht ohne Nachschlag! In ihrem neuesten Instagram -Beitrag schickt die Fitness-Influencerin offenbar eine deutliche Spitze in seine Richtung.

Umut Tekin (27) und Emma Fernlund (24) galten als echtes Reality-TV-Traumpaar - bis es krachte! © Fotomontage: Instagram/umut_tekin41, emmashealth_

In dem kurzen Clip ist die ehemalige Temptation-Island-Verführerin im Auto zu sehen. Die Sonne scheint hinein, ihr Haar flattert und im Hintergrund ertönt der Song "B.A.S." von Megan Thee Stallion (30).

Dazu blendet sie den Satz ein "If you’re having a bad day, just remember: your Ex thinks he can pull baddies now… because of YOU".

Auf Deutsch bedeutet das sinngemäß: "Wenn du einen schlechten Tag hast, denk daran: Dein Ex glaubt jetzt, er kann heiße Girls klarmachen - nur wegen DIR."

Eine deutliche Ansage, die viele als Seitenhieb gegen ihren Ex Umut deuten dürften, mit dem Emma bis vor Kurzem in einer öffentlich viel beachteten Beziehung war - samt Auftritten in Formaten wie dem "Sommerhaus der Stars".