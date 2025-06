Abschied von einer Schlager-Legende: Ricky Shayne ist tot - und das schon über ein halbes Jahr

Alles in Kürze

Ricky Shayne (†81) lebte mit seiner Lebensgefährtin Martina Wehner (l.) gemeinsam in Berlin. © IMAGO / Future Image

Bereits am 8. November 2024 sei er einer langen, schweren Krankheit in Berlin erlegen, wie "Bild" jetzt berichtet.

Zehn Jahre lebte Shayne bei seinem Sohn in Schottland, im Frühjahr 2021 ging er zurück in seine alte Heimat. Der Grund: Armors Pfeile. Der Sänger zog bei seiner neuen Freundin, Martina Wehner, in der deutschen Hauptstadt ein.

Die Lebensgefährtin offenbarte gegenüber dem Boulevardblatt auch, warum erst jetzt der Tod des einstigen Frauenschwarms öffentlich wird: Es sei sein Wunsch gewesen.

"Ricky ist zu Hause friedlich eingeschlafen. Er meinte, wenn er nicht mehr da sei, solle ich einfach sagen, er sei im Urlaub in Kanada", berichtete die Gynäkologin und setzte hinterher: "Er sprach auch nie über seine Krankheit." Zudem soll er auf einen Rollator angewiesen gewesen sein.



Shayne nahm das Leben, wie es sich präsentierte, ließ nichts aus. Auch Drogen gehörten dazu. Zweimal habe er sich sogar Heroin gespritzt, wie er "Bild" einst verriet. Seit 33 Jahren war er aber nach eigener Aussage clean.