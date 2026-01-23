Fieser Streich: Max Kruse und das Dauer-Problem mit der "Latte"

Berlin - Max Kruse (37) hat in seinem Podcast "Flatterball" wieder einmal aus dem Nähkästchen geplaudert und diesmal von "GLIEDerschmerzen" der ganz besonderen Art erzählt.

Max Kruse (37) hat in seinem Podcast "Flatterball" wieder einmal eine lustige Anekdote zum Besten gegeben. © Andreas Gora/dpa

Alles nahm seinem Anfang in Ägypten, wo sich der 37-Jährige mit seiner Mannschaft BSV Dersim 1993 auf die Rückrunde in der Berliner Bezirksliga vorbereitete.

Am letzten Abend sei er dann mit einigen Teamkameraden zum Kartenspielen zusammengekommen, erzählte er seinem Kumpel und Co-Moderator Martin Harnik (38) in der neuesten Episode.

"Und bei uns gibt's ja ein, zwei Witzbolde", stellte er fest. Er sei von einem Mitspieler immer wieder gefragt worden, ob er nicht etwas trinken wolle, schilderte Kruse. Er orderte schließlich einen "Virgin Colada ohne Alkohol" - eine verhängnisvolle Entscheidung.

Es blieb nicht bei einem Drink und er habe beim Spielen einfach immer weitergetrunken. "Irgendwann fangen die an, irgendwie nebenbei so Pornos anzumachen, so komisch", wunderte er sich. "Bist Du nicht auch horny?", sei Max gefragt worden, habe aber "gar nichts gecheckt".

Dann sei er irgendwann ins Bett gegangen "und dann geht meine Nase zu, die eine Seite, und ich denk mir so: 'Nein, lass mich jetzt nicht am letzten Abend krank werden'", erinnerte sich der ehemalige Fußballprofi.