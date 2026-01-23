Fieser Streich: Max Kruse und das Dauer-Problem mit der "Latte"
Berlin - Max Kruse (37) hat in seinem Podcast "Flatterball" wieder einmal aus dem Nähkästchen geplaudert und diesmal von "GLIEDerschmerzen" der ganz besonderen Art erzählt.
Alles nahm seinem Anfang in Ägypten, wo sich der 37-Jährige mit seiner Mannschaft BSV Dersim 1993 auf die Rückrunde in der Berliner Bezirksliga vorbereitete.
Am letzten Abend sei er dann mit einigen Teamkameraden zum Kartenspielen zusammengekommen, erzählte er seinem Kumpel und Co-Moderator Martin Harnik (38) in der neuesten Episode.
"Und bei uns gibt's ja ein, zwei Witzbolde", stellte er fest. Er sei von einem Mitspieler immer wieder gefragt worden, ob er nicht etwas trinken wolle, schilderte Kruse. Er orderte schließlich einen "Virgin Colada ohne Alkohol" - eine verhängnisvolle Entscheidung.
Es blieb nicht bei einem Drink und er habe beim Spielen einfach immer weitergetrunken. "Irgendwann fangen die an, irgendwie nebenbei so Pornos anzumachen, so komisch", wunderte er sich. "Bist Du nicht auch horny?", sei Max gefragt worden, habe aber "gar nichts gecheckt".
Dann sei er irgendwann ins Bett gegangen "und dann geht meine Nase zu, die eine Seite, und ich denk mir so: 'Nein, lass mich jetzt nicht am letzten Abend krank werden'", erinnerte sich der ehemalige Fußballprofi.
Max Kruse von Teamkollegen hereingelegt: "Die haben mir Vollgas Viagra reingeballert"
Diese Sorge war jedoch unbegründet, denn seine verstopfte Nase hatte eine ganz andere Ursache. "Die haben mir Vollgas Viagra reingeballert in meine Getränke", berichtete er Harnik, der sich ein Lachen nicht verkneifen konnte.
"Das sind nicht mehr solche Tabletten, sondern es gibt jetzt solche Blätter - die legst Du ins Getränk und dann lösen die sich auf", erklärte der Sky-Experte seinem Kompagnon. Daher habe er es auch nicht bemerkt.
Das Ende vom Lied: Max saß während des Rückflugs mit einer Dauererektion im Flieger. "Am Sonntag sind wir ja fünf Stunden zurückgeflogen, da habe ich drei Stunden mit 'nem Rohr gesessen - ich sag's Dir, wie es ist", gab der Kicker preis. Wieder war lautes Gelächter zu hören. "Die Jungs haben sich totgelacht."
Die Sache hatte aber auch noch einen Haken, denn irgendwann habe der ehemalige Nationalspieler dann Gliederschmerzen bekommen. Deswegen musste er sich nach eigenen Angaben am Montagabend noch behandeln lassen. "Ja, musstest Du ein bisschen rausmassieren, den Druck", witzelte Harnik.
Dilara Kruse (34) fand diesen Streich allerdings als gar nicht so lustig wie ihr Mann. Schließlich sei es gefährlich. "An einer Überdosis Viagra kann man auch sterben", bemerkte Max Kruse.
Titelfoto: Andreas Gora/dpa, Screenshot/Instagram/max.kruse10 (Bildmontage)