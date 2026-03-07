Max Kruse gibt Debüt für Oberliga-Klub, aber anderer Ex-Profi überragt

Dassendorf - Der frühere Nationalspieler Max Kruse hat ein erfolgreiches Debüt bei der TuS Dassendorf in der Hamburger Fußball-Oberliga gefeiert. Der 37-Jährige wurde beim 4:1 (4:0)-Heimsieg seines neuen Klubs gegen den TSV Buchholz 08 eingewechselt.

Ex-Nationalspieler Max Kruse (37) hat am Samstag sein Debüt für Oberliga-Klub TuS Dassendorf gegeben. © Gregor Fischer/dpa

Dreifacher Torschütze der Gastgeber war Ex-Bundesliga-Profi Martin Harnik. Mit dem 38-Jährigen hatte Kruse einst in der Jugend des SC Vier- und Marschlande und später bei den Profis von Werder Bremen gemeinsam gespielt.

Während Harnik die Dassendorfer als Kapitän auf das Feld führte, nahm Kruse mit der Rücknummer 99 zunächst auf der Auswechselbank Platz.

Bei einem Dassendorfer Dreierwechsel zu Beginn der zweiten Hälfte beorderte TuS-Trainer Özden Kocadal dann Kruse auf den nur schwer zu bespielenden Rasen.

Gleichzeitig verließ Harnik das Feld. Ein Kopfball und ein weiterer Abschluss Kruses verfehlten das Tor der Gäste aus der Nordheide aber klar.

Das erste gemeinsame Pflichtspiel der beiden Ex-Profis für die TuS lässt also noch auf sich warten. Nächste Gelegenheit dazu wäre am 15. März beim Auswärtsspiel gegen den abstiegsbedrohten FC Türkiye.