Max Kruse plaudert all seine Gehälter aus: "Was hat mich da geritten?"

Berlin - Fußballprofi müsste man sein! Max Kruse (37) hat nicht das beste Gedächtnis, wann er wie viel bei seinen Klubs verdient hat, weiß er aber noch ganz genau. In der aktuellen Folge seines Podcasts "Flatterball" spricht er mit Kumpel Martin Harnik (38) offen über sein Gehalt. Spoiler-Alert: Es ist vor allem in Wolfsburg und in der Türkei eine Menge!

Max Kruse (37) hat vor zwei Jahren seine Karriere beendet und vor allem in Wolfsburg gut verdient. © Rolf Vennenbernd/dpa

Ausgebildet bei Werder Bremen, lief der inzwischen 37-Jährige für insgesamt acht Vereine auf. Da kam im Laufe seiner durchaus erfolgreichen Karriere mit insgesamt 307 Bundesligaspielen, 97 Toren und 79 Vorlagen ein ordentliches Sümmchen zusammen.

Zunächst aber fing auch der Ex-Profi-Sportler relativ klein an. Demnach habe er bei den Werder-Amateuren 1250 Euro monatlich brutto bekommen.

Kaum 18 Jahre alt, folgte auch schon der erste Profivertrag - ebenfalls bei Werder. Das Gehalt: 6000 Euro im Monat.

Zwei Jahre nach der Unterschrift folgte 2009 der Wechsel zu St. Pauli. Da ging es dann langsam auch finanziell bergauf, auch wenn man noch lange nicht von einem Millionenvertrag sprechen konnte: "St. Pauli erste Saison in der 2. Liga 12.000, zweite Saison in der 1. Liga 18.000", so Kruse.

2012 ging der begnadete Linksfuß schließlich zum SC Freiburg, wo er im Breisgau 30.000 Euro monatlich bekam. Nach nur einer Saison verabschiedete sich Kruse wieder und machte in Gladbach finanziell gesehen den ersten größeren Sprung. Spätestens mit dem Wechsel zum VfL folgten die Millionenverträge: "Borussia Mönchengladbach 100.000, danach kam Wolfsburg, das waren 250.000. Dann Werder Bremen, das waren auch 250.000."