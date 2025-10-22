Fitnessstudio-Konkurrenz für die Robens: "Das sieht klasse aus, scheiße!"

Mallorca - Mit ihrem "Iron Gym" haben sich Caro (46) und Andreas Robens (59) einen Namen auf Mallorca gemacht. Doch vor nicht allzu langer Zeit hat ein neuer Fitnesstempel auf der Lieblingsinsel der Deutschen eröffnet. Andreas befürchtet das Schlimmste.

Caro (46) und Andreas Robens (59) haben bislang allen Herausforderungen getrotzt. © Screenshot/Instagram/caroline_andreas_robens

2012 hat das Bodybuilder-Pärchen sein geliebtes "Iron Gym" eröffnet und bislang jeder Konkurrenz getrotzt.

Seit einer Weile bangt vor allem Andreas um die Zukunft seiner Muckibude. Der Grund: Ein altes, wenige Kilometer entfernt liegendes Fitnesscenter, welches von einem Schweden gekauft wurde und nun modernisiert werden soll.

In einer neuen "Goodbye Deutschland"-Exklusivfolge verschaffen sich die beiden Auswanderer einen ersten Eindruck von dem gigantischen Sportpalast. Zu sehen sind riesige Tennisplätze, ausreichende Parkmöglichkeiten und eine supermoderne Fassade. "Das sieht klasse aus, scheiße", zittert Andreas.

Während sich der 59-Jährige schon Sorgen um seine Existenz macht, bleibt Caro eher gelassen. Für den muskulösen Workaholic reagiert seine Frau etwas zu ruhig: "Wenn ich so unbekümmert durchs Leben gehen würde wie Caro, dann würde ich auf der Straße sitzen."