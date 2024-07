Flotter Vierer bei "Ex on the Beach" sorgt für Ärger: "Vielleicht denkt er ja an mich"

In der elften Folge "Ex on the Beach" wird es spicy, als Elli (26) und Jeanine (27) zwei Männer verführen.

Von Lisa Marie Peisker

Mexiko - Die Stimmung in der "Ex on the Beach"-Villa spitzt sich zu, als sich Elli (26) und Jeanine (27) dazu entscheiden, einen heißen Vierer mit Josua (25) und Ellis Ex Phillip (28) zu starten. Doch eine unerwartete Wendung sorgt für ordentlich Drama unter den Ladies.

Chris (28) erklärt Elli (26), dass er noch eine Verbindung zu seiner Ex fühlt. © Screenshot: RTL+ Aber beginnen wir mal von vorn. Denn eigentlich bandelt Elli schon seit ein paar Tagen mit Steffis Ex-Freund Chris (28) an. Als er Elli jedoch zu erklären versucht, dass zwischen ihm und Steffi noch sexuelle Spannung herrscht, fühlt diese sich sichtlich verarscht. "Die Sonne brennt dem nicht nur die Haut weg, die Sonne brennt ihm sein Gehirn weg", ärgert sich Elli. Ex on the Beach "Ex on the Beach": Jeder mit jedem? Fummel-Karussell und Schock-Exit! Doch das soll es noch nicht gewesen sein: Als Chris seine Ex auf einer kleinen Hausparty fragt, ob sie auch lecken kann, reicht es Elli gewaltig und sie schickt den Macho in die Wüste - zumindest vorerst. Dreimal dürft Ihr raten, bei wem sich Chris danach ausheult - natürlich bei seiner Ex. Diese empfindet nach eigenen Worten nur eines für ihre Nebenbuhlerin: "Sie tut mir auch leid." Auf Chris' Frage nach dem Warum entgegnet sie nur selbstsicher: "Schau mich doch an." Wenn Steffi zu dem Zeitpunkt nur schon gewusst hätte, dass bald ihr das Mitleid gilt.

Chris (M.) fragt seine Ex Steffi (26, r.) auf einer Party, ob sie auch lecken kann. Das gefällt Elli (M.) überhaupt nicht. © Screenshot: RTL+

Auch bei den anderen Teilnehmern gibt es ordentlich Spannung. Aline (32) zum Beispiel hat die Qual der Wahl zwischen Christian (22) und ihrem neu in die Villa gekommenen Ex Eric (26, r.). © Screenshot: RTL+

Maximale Verwirrung bei "Ex on the Beach"-Chris: "Von der werd' ich auch nicht schlau"

Steffi, die die Szenen auf dem Balkon mitbekommen hat, ist überhaupt nicht erfreut. © Screenshot: RTL+ Jeanine (27) und Elli ist es unterdessen einfach zu langweilig in der Villa. Kurzerhand schmieden sie einen Plan: "Lass mal Sex-on-the-Beach-Room. Ich, du und wir suchen uns zwei heiße Typen aus", lenkt Jeanine Elli ab. Der Plan steht und prompt werden die beiden Auserwählten, Josua (25) und Ellis Ex Phillip (28), eingeweiht. Zum Schock der Frauen steigt Josua, den sie eigentlich für eine sichere Bank gehalten haben, aus: "Ich mach' das nicht, das bin nicht ich so", stellt er klar. Also fragt Elli, wohl nicht nur zur Verwunderung der Teilnehmer, Chris, ob dieser einspringen will. "Von der werd' ich auch nicht schlau", erzählt Chris mit dicken Fragezeichen im Gesicht. Ex on the Beach Aggro-Abrechnung in TV-Show: "Verpiss dich! Du kannst nicht mal richtig küssen!" Trotzdem entscheidet er sich, mit hochzugehen. Nach einer kurzen, aber intensiven Knutscherei der vier auf dem Balkon geht's drinnen dann richtig heiß her.

Nach dem Einlauf von Elli geht Chris sich bei Steffi ausheulen. © Screenshot: RTL+

Im "Sex on the Beach"-Room geht es richtig heiß her

In dem "Sex on the Beach"-Room geht's heiß her. © Screenshot: RTL+ Das bleibt auch bei den anderen nicht unerkannt und plötzlich ist sich Steffi ihrer Unwiderstehlichkeit wohl doch nicht mehr ganz so sicher. "Ich find's peinlich", stellt sie verärgert fest und fügt noch die Worte: "Vielleicht denkt er ja an mich" hinzu. Wenn sie ihre Wirkung auf Chris da mal nicht ein wenig zu hoch einschätzt. Wer nun eine zweite Chance für Chris erwartet, hat sich allerdings geschnitten. "Mir ging es so oder so nur ums Prinzip, weil ich einfach noch mal zeigen wollte […], dass, wenn ich will, [ich] Chris haben kann", stellt Elli nach den nicht jugendfreien Szenen mit dem 28-Jährigen klar.