Gewalt-Eklat im "Ex on the Beach"-Finale: RTL schmeißt Kandidatin aus der Show

Von Annika Rank

Mexiko - Mit der neuen Doppelfolge ist die aktuelle "Ex on the Beach"-Staffel zu Ende gegangen. Im Finale gab es allerdings einen allerletzten großen Knall, weswegen eine Teilnehmerin sogar nach Hause geschickt wurde.

Rechts im Bild sieht man Sahel (25), wie sie auf ihren Freund Joshi (25) losgeht. Die anderen Teilnehmerinnen stehen geschockt daneben. © RTL Das letzte Drama der Staffel beginnt damit, dass Joshi (25) seiner Freundin Sahel (25) von den Annäherungsversuchen von Christina Shakira erzählt. Die 26-Jährige habe ihm immer wieder "Ein Kuss ist kein Kuss" ins Ohr geflüstert. Wie zu erwarten reagiert Sahel nicht gerade entspannt auf diese Enthüllung. "Ich f*** die", rastet sie aus. "Ich schmeiß’ sie in den Pool. Ich krall sie mir jetzt, dumme F****!" Bei der darauf folgenden Konfrontation zwischen den beiden Frauen versichert Shakira, dass es sich bei den Flirtversuchen nur um einen "Witz" gehandelt habe: "Das war nicht ernst gemeint. Okay, ich mach's nicht mehr, sei nicht sauer!" Ex on the Beach Kampf um Reality-Single eskaliert komplett: "Du bist eine Schlampe" Ex on the Beach Reality-Star hat in einer Nacht Sex mit zwei Schwestern - doch eine weiß nichts davon Die Situation scheint zunächst entschärft zu sein - bis Joshi Shakiras Entschuldigung mit den Worten "Sahel, ich sag’ doch, das ist 'ne super Frau!" loben und damit wohl die Stimmung auflockern will. Dieser Plan scheitert krachend, denn plötzlich geht Sahel auf ihren Freund los ("Halt die Fresse jetzt!") und trommelt mit ihren Händen mehrmals kräftig auf seinen Körper ein. Die Konsequenz für die Gewalt folgt sofort: Sahel wird der Villa verwiesen und muss "Ex on the Beach" augenblicklich verlassen. An ihrer bestehenden Beziehung mit Joshi scheint die Auseinandersetzung aber nichts geändert zu haben.

RTL zieht Konsequenzen und schmeißt Sahel sofort aus der Show. © RTL

Ex on the Beach: Frisches Paar gesteht sich die Liebe!

Jermaine (20) und Linda (24) haben sich nicht gesucht, aber gefunden. © RTL Unbeeindruckt von den Streitereien bleiben unterdessen Linda (24) und Jermaine (20), die nur Augen füreinander zu haben scheinen. "Ich bin hierhergekommen als der kälteste Mensch überhaupt und dann kamst du und hast irgendwas mit mir gemacht", gesteht die 24-Jährige ihm ihre in den vergangenen Tagen gewachsenen Gefühle. Und weiter: "Er hat es geschafft, was in mir aufzutauen und dass ich wieder die Linda bin, die lieben kann." Ex on the Beach Drama um Reality-Boys: Sex in der Villa, jede Menge Frauen am Start: "Wir sind ehrliche Arschlöcher" Ex on the Beach Seitensprung mit Schwester fliegt auf - "Dieser Mensch ist für mich ab sofort gestorben" Dem "Reality Shore"-Küken scheint es ähnlich zu gehen: "Ich hab mich nicht nur verliebt, sondern ich sage gerade meiner Freundin, dass ich dich liebe." Kompliziert ausgedrückt, aber die Message kommt an. "Ich liebe dich", antwortet Linda. Damit ist die nächste "Ex on the Beach"-Beziehung also besiegelt.