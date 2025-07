Fiese Affären und Riesenzoff bei TV-Wiedersehen: "Halt die Schn****, wer bist du?"

Fremdgeh-Gerüchte und neue Flammen sorgen bei der Reunion von "Ex on the Beach" für ordentlich Drama.

Von Lisa Marie Peisker

Mexiko - Bereits in der "Ex on the Beach"-Villa glänzt Marc-Robin (31) vor allem mit wechselnden Sex-Partnerinnen und Fremdgeh-Geständnissen. Doch eine hat es ihm einfach angetan. Für Marta (24) will sich das Reality-Sternchen zusammenreißen. In der Reunion eskaliert es zwischen den beiden dann plötzlich komplett.

Marc-Robin (31, r.) ist außer sich. © Screenshot/RTL+ Schon zwei Wochen, nachdem die zwei "Ex on the Beach" verlassen haben, ist das erste Mal Schluss mit der Kennenlernphase. Der Grund: Martha bekommt immer wieder Anrufe und Nachrichten von Frauen, die ihr versichern, dass Marc-Robin sie verarscht. "Ich kam mit diesem Druck nicht klar, mir war das zu viel", erzählt sie von dem Tag, an dem sie es beendet hat. Ex on the Beach Seitensprung mit Schwester fliegt auf - "Dieser Mensch ist für mich ab sofort gestorben" Ex on the Beach Gewalt-Eklat im "Ex on the Beach"-Finale: RTL schmeißt Kandidatin aus der Show Lange hat Marc-Robin allerdings nicht um seine Marta getrauert, denn: "Keine 24 Stunden später hat er sich mit Shakira getroffen", so die enttäuschte 24-Jährige. Was folgt, sind Aussprachen und neue Streits - immer und immer wieder. "Es war so eine toxische Scheiße zwischen uns, […] Marta, es war schrecklich", steigert sich Marc-Robin immer weiter in die Diskussion rein. Als dann Jenny (23) auch noch den Namen seiner neuen Flamme aussprechen will, eskaliert die Situation komplett. "Halt die Schnauze, wer bist du?", brüllt er sie an. Dabei kursieren zu diesem Zeitpunkt bereits Gerüchte, dass die "Love Island"-Teilnehmerin Alessandra Wichert (28) die Neue an seiner Seite sein soll.

Jenny (23, r.) schlägt sich auf Martas (24, l.) Seite. © Screenshot/RTL+

Marta (l.) kann ihre Tränen in der Reunion nicht weiter zurückhalten. © Screenshot/RTL+

