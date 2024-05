Frau auf Parkplatz vergewaltigt: Wer kennt den mutmaßlichen Sex-Täter?

Demnach steht der Gesuchte in dringendem Verdacht, seine Beifahrerin in seinem Renault Talisman zunächst körperlich angegriffen und dann vergewaltigt zu haben.

Laut einer Mitteilung der Behörde ereignete sich die Tat morgens am Sonntag, dem 18. Juni 2023, auf einem Parkplatz in Wedding.

Habt Ihr Hinweise zur Identität oder zum Aufenthaltsort des Gesuchten? Dann wendet Euch unter der Telefonnummer (030) 4664-914302, per E-Mail an LKA143@polizei.berlin oder über die Internetwache an die Polizei.