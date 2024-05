Polizei hatte vor ihm gewarnt: Entflohener Sexualstraftäter festgenommen

Der entflohene Sexualstraftäter in Meppen ist festgenommen worden. Er wurde bei einer Verkehrskontrolle in den Niederlanden gefasst, wie das Niedersächsische Justizministerium am Freitagabend mitteilte.

Weitere Informationen zur Festnahme und der Flucht des 63-Jährigen gab es zunächst nicht.