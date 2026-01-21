Frau hat größte Brüste des Landes - und sie hören nicht auf zu wachsen
Glasgow (Schottland) - Eine 28-Jährige hat laut eigener Aussage die größten Brüste des Landes. Eine Erkrankung führt dazu, dass sie immer weiter wachsen. Doch die Schottin profitiert in vollen Zügen von ihrer Mega-Oberweite - auch, wenn das nicht von Anfang an so war.
Wenn man Summer Robert aus Glagow sieht, fällt es schwer, den Blick oben zu behalten: Die 28-Jährige besitzt mittlerweile einen Busen, der die BH-Größe "R" ausfüllt. "Ich habe die größten Brüste in Großbritannien", behauptet sie laut Mirror.
Die Schottin leidet an der Krankheit namens "Makromastie", die für ein unkontrolliertes, übermäßiges Wachstum des Brustgewebes sorgt. In Großbritannien einen Büstenhalter in ihrer Größe zu finden, bezeichnet Summer als "unmöglich".
Summers Riesenbrüste bringen einige körperliche Beschwerden mit sich. Die junge Frau leidet unter chronischen Schmerzen im Rücken, Nacken und in den Schultern und hat oft Kopfweh. Eine Brustverkleinerung wäre aber in ihrem Fall sinnlos, da sie einfach "wieder nachwachsen würden", so Summer.
Bei einer Körpergröße von gerade einmal 1,45 Metern sollen ihre Brüste um die 25 Kilogramm wiegen. Ein Arzt verschrieb ihr deshalb ein spezielles Korsett, das sie vor allem auf der Arbeit tragen sollte, um einen Rundrücken zu vermeiden.
Frau mit "größten Brüsten Großbritanniens" startet auf OnlyFans durch
Die 28-Jährige war lange in der Gastronomie tätig, arbeitete sich bis in eine Führungsposition hoch. Neben der körperlichen Belastung, die der Job mit sich brachte, machten unerwünschte Kommentare und respektlose Blicke ihr das Leben schwer. "Viele Leute kamen nur vorbei, um mich zu sehen und meine Brüste anzustarren", erinnert sich die Schottin. Nicht selten flossen Tränen der Frustration.
Nach einem besonders ekelhaften Vorfall durch eine Männergruppe scherzte ein Kollege von ihr, dass sie doch einen Account auf einer bekannten Erotik-Plattform erstellen solle. Nachdem Summer es spaßeshalber ausprobiert hatte, wurde schnell klar, dass dort ihr Potenzial schlummerte. Allein in der ersten Nacht machte sie mit ihren Inhalten schon 800 Dollar (umgerechnet rund 680 Euro).
Seitdem ging es mit ihrer erotischen Karriere steil bergauf. Summer gab mittlerweile ihren Job im Restaurant auf und hat nicht nur ihre finanzielle Situation ausgebessert. Vor allem die Möglichkeit, von zu Hause aus zu arbeiten, kommt Summer, die aus Angst vor fiesen Kommentaren oder Übergriffen nicht gern vor die Tür geht, sehr gelegen.
"OnlyFans hat mich selbstbewusst gemacht", erklärt sie. Durch den Austausch auf der Plattform hat sie ihre Brüste endlich lieben gelernt.
