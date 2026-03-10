Kurioses Restaurant-Versprechen: Vater (99) und Sohn (80) schaffen, woran jahrzehntelang alle scheiterten

Mobile (Alabama/USA) - Ein kleines Schild an der Wand eines Restaurants hat über Jahrzehnte hinweg für Schmunzeln gesorgt. Darauf steht ein kurioses Versprechen: kostenlose Austern für jeden Mann, der 80 Jahre alt ist und gemeinsam mit seinem Vater ins Restaurant kommt. Lange galt die Aktion als nette, aber eher unrealistische Idee - doch nun hat tatsächlich jemand das Angebot eingelöst.

Im Wintzell’s Oyster House in Alabama wartete ein besonderes Versprechen jahrzehntelang darauf, endlich eingelöst zu werden. © Screenshot/Facebook/Wintzell's Oyster House

Im Restaurant Wintzell’s Oyster House in Mobile im US-Bundesstaat Alabama erschien kürzlich der 80-jährige Jimmy Rush - an seiner Seite sein Vater Jim, stolze 99 Jahre alt, wie Fox 10 TV berichtet.

Damit erfüllten sie exakt die Bedingungen des Schildes, das seit Jahrzehnten an der Wand hängt. Laut Restaurant hatte zuvor noch nie jemand diese Herausforderung geschafft.

Für die Familie Rush ist der Moment etwas ganz Besonderes. Vater und Sohn verbindet eine lange Tradition mit dem Restaurant: Bereits seit 1972 kommen sie regelmäßig vorbei, um gemeinsam Austern zu essen. Über die Jahre wurde das Schild dabei immer wieder zum Gesprächsthema in der Familie.

"Als wir das Schild sahen, wussten wir, dass unser Vater die 100 erreichen würde, weil er sich bester Gesundheit erfreut. Wir sprechen als Familie schon seit 25, 30 Jahren darüber", erklärte Jimmys Bruder, Carl Rush.