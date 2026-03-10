Kurioses Restaurant-Versprechen: Vater (99) und Sohn (80) schaffen, woran jahrzehntelang alle scheiterten

Ein Schild versprach kostenlose Austern für Männer über 80 mit ihrem Vater. Jahrzehnte blieb es ungenutzt, bis ein Vater-Sohn-Duo die Bedingungen erfüllte.

Von Calvin Schröder

Mobile (Alabama/USA) - Ein kleines Schild an der Wand eines Restaurants hat über Jahrzehnte hinweg für Schmunzeln gesorgt. Darauf steht ein kurioses Versprechen: kostenlose Austern für jeden Mann, der 80 Jahre alt ist und gemeinsam mit seinem Vater ins Restaurant kommt. Lange galt die Aktion als nette, aber eher unrealistische Idee - doch nun hat tatsächlich jemand das Angebot eingelöst.

Im Wintzell’s Oyster House in Alabama wartete ein besonderes Versprechen jahrzehntelang darauf, endlich eingelöst zu werden.
Im Wintzell’s Oyster House in Alabama wartete ein besonderes Versprechen jahrzehntelang darauf, endlich eingelöst zu werden.  © Screenshot/Facebook/Wintzell's Oyster House

Im Restaurant Wintzell’s Oyster House in Mobile im US-Bundesstaat Alabama erschien kürzlich der 80-jährige Jimmy Rush - an seiner Seite sein Vater Jim, stolze 99 Jahre alt, wie Fox 10 TV berichtet.

Damit erfüllten sie exakt die Bedingungen des Schildes, das seit Jahrzehnten an der Wand hängt. Laut Restaurant hatte zuvor noch nie jemand diese Herausforderung geschafft.

Für die Familie Rush ist der Moment etwas ganz Besonderes. Vater und Sohn verbindet eine lange Tradition mit dem Restaurant: Bereits seit 1972 kommen sie regelmäßig vorbei, um gemeinsam Austern zu essen. Über die Jahre wurde das Schild dabei immer wieder zum Gesprächsthema in der Familie.

Weltweit einmalig: Zweijähriger leidet an nie zuvor gesehener Krankheit
Kurioses Weltweit einmalig: Zweijähriger leidet an nie zuvor gesehener Krankheit

"Als wir das Schild sahen, wussten wir, dass unser Vater die 100 erreichen würde, weil er sich bester Gesundheit erfreut. Wir sprechen als Familie schon seit 25, 30 Jahren darüber", erklärte Jimmys Bruder, Carl Rush.

Nach Jahren des Wartens war der große Moment endlich da

Im Oktober 2028 - wenn Bruder Carl 80 wird - will die Rush-Familie ihre nächsten kostenlosen Austern abholen. (Symbolbild)
Im Oktober 2028 - wenn Bruder Carl 80 wird - will die Rush-Familie ihre nächsten kostenlosen Austern abholen. (Symbolbild)  © 123RF/somegirl

Als Jimmy nun seinen 80. Geburtstag feierte, beschlossen sie, den Moment groß zu feiern. Rund 60 Freunde und Familienmitglieder kamen zusammen, um das seltene Ereignis im Restaurant mitzuerleben.

Wintzell’s hielt sein jahrzehntealtes Versprechen und servierte Jimmy die versprochenen kostenlosen Austern.

Der 99-jährige Jim Rush hat selbst eine bewegte Lebensgeschichte. Er ist Veteran des Zweiten Weltkriegs und des Koreakriegs und sagt, er nehme bis heute keine Medikamente. Sein Geheimnis für ein langes Leben sei einfach, jeden Tag so zu nehmen, wie er kommt.

Siebenjährige wird von Mädchengruppe beschimpft: Ihre Antwort rührt Mutter zu Tränen
Kurioses Siebenjährige wird von Mädchengruppe beschimpft: Ihre Antwort rührt Mutter zu Tränen

Für die Familie ist die Geschichte noch nicht zu Ende. Carl wird in zwei Jahren ebenfalls 80 Jahre alt.

Sollte Vater Jim dann noch leben, wäre er bereits 102. Die Rush-Familie plant schon jetzt, wieder im Restaurant zu erscheinen, um das ungewöhnliche Angebot ein zweites Mal einzulösen.

Titelfoto: Montage: Screenshot/Facebook/Wintzell's Oyster House

Mehr zum Thema Kurioses: