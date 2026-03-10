Frau macht DNA-Test und erlebt mörderische Überraschung

Middletown (USA) - Die Suche nach ihren Vorfahren und deren Geschichte brachte eine Frau zu einer schockierenden Erkenntnis: Die US-Amerikanerin erfuhr über einen Test, dass ihre DNA in einer Mordermittlung auftaucht.

Anna Grady erfuhr bei ihrer Suche nach Vorfahren, dass ihre DNA in einer Mordermittlung auftaucht. © Bildmontage/Screenshot/Facebook/Anne Grady

Seit Jahren forscht Anna Grady zu ihrer Familiengeschichte und konnte mittlerweile einen umfangreichen Stammbaum erstellen, der ihre Ahnenlinie über Jahrhunderte zurückverfolgt.

Ihre neueste Erkenntnis brachte sie allerdings mitten in eine strafrechtliche Verfolgung.

Grady reichte ihre DNA bei der gemeinnützigen Organisation "DNA Justice" ein, bei der es sich um eine Datenbank handelt, die genetische Informationen für polizeiliche Ermittlungen sammelt.

"Ich habe meine DNA hochgeladen, und dann hieß es, ich würde eine Mail bekommen, falls es einen Treffer gäbe", erinnert sich die Frau aus Minnesota gegenüber Newsweek. Und kurz darauf bekam sie tatsächlich Post.

"DNA Justice" trat mit ihr in Kontakt und informierte sie darüber, dass ihre genetischen Daten für eine laufende Ermittlung relevant sein könnten. Dabei ging es um nichts Geringeres als einen Mordfall!