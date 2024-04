Freund lässt Lehrerin (50) auffliegen: Jennifer hat ein schlüpfriges Geheimnis!

Ohio (USA) - Jennifer Ruziscka war 28 Jahre lang Lehrerin an der Springfield High School im US-Bundesstaat Ohio . Seit Ende Januar ist sie ihren Job los. Ein Freund hatte ein Problem damit, was sie nach dem Unterricht tat.

Jennifer Ruziscka (50) präsentiert sich bei Facebook angezogen. Auf anderen Plattformen ist sie freizügiger unterwegs. © Screenshot/Facebook/Jennifer Ruziscka

Die 50 Jahre alte Amerikanerin liebte ihren Beruf. Ruziscka unterrichtete Englisch, war Cheerleader-Trainerin. Im Jahr verdiente sie 74.720 US-Dollar (rund 69.000 Euro). Doch das Gehalt reichte ihr zum Leben nicht aus.

Kreditkartenschulden, Unterhalt für die Familie und offene Hypotheken für Haus und Auto ließen die Lehrerin nicht mehr ruhig schlafen. Ein Zusatzverdienst musste her. Also entschied Ruziscka, sich freizügig im Internet zu zeigen.

Wie die New York Post berichtete, veröffentlichte die 50-Jährige unter dem Namen "Jenniferssecrets" auf einer bekannten Bezahlplattform nackte Tatsachen für Erwachsene. Potenzielle Kunden warb sie mit dem Versprechen an, ein "einfaches Mädchen von nebenan" zu sein, das sich "hinter verschlossenen Türen in eine heißblütige, verführerische Frau verwandeln" werde.

Allerdings schien zu Beginn ihrer Erotik-Karriere der Einnahmen-Motor etwas zu stottern. Der Nebenverdienst habe immer noch nicht gereicht, um alle offenen Rechnungen zu begleichen, so Ruziscka. Was lag also näher, als sich noch auf einer weiteren Plattform zu präsentieren?