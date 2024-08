Fußballmannschaft rasiert sich Glatze und erobert das Netz - aus traurigem Grund!

Kalmar (Schweden) - Was für eine rührende Geste! Weil ihr Teamkollege an Krebs erkrankt ist, rasierte sich eine gesamte Fußballmannschaft aus Solidarität eine Glatze und überraschte ihn mit der Aktion. Auch die Trainer machten mit.

Der Kalmar AIK FK ist im Fredriksskans IP zu Hause. Hier organisierten die Amateur-Kicker auch ein Benefizspiel für ihren erkrankten Teamkollegen. © ANDREAS HILLERGREN / AFP

Es ist ein herzergreifendes Video, was der schwedische Amateurklub Kalmar AIK FK auf seinen Social-Media-Kanälen teilte und das inzwischen millionenfach geklickt wurde!

Zahlreiche Spieler sowie der Trainerstab griffen in dem Clip zum Rasierer und schnitten sich eine Glatze.

Schließlich empfingen sie ihren Mitspieler Markus Heman, der kürzlich an Krebs erkrankte, in der Umkleidekabine des Klubs und überraschten ihn mit ihren neuen Frisuren.

Heman, der als Erstes die abrasierten Haare auf dem Boden erspähte und bereits ahnte, was ihn erwartete, brach in Tränen aus, verbarg sein Gesicht immer wieder in dem Tuch, mit dem er seine eigene Glatze zuvor bedeckt hatte. Zutiefst gerührt nahm er alle Teamkollegen in den Arm.

Mittelfeldspieler Olle Björkegren ging sogar noch einen Schritt weiter: Er präsentierte Heman ein nagelneues Tattoo auf seinem linken Arm, der Schriftzug "MHFC" steht für "Markus Heman Fuck Cancer".