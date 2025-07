Flugverbot! Deshalb reiste Diogo Jota (†28) überhaupt mit dem Auto nach England

Diogo Jota (†28) war auf dem Weg nach Liverpool, als er zusammen mit seinem Bruder bei einem Autounfall verunglückte. © Bradley Collyer/PA Wire/dpa

Bei ihrem tödlichen Unfall waren die Brüder auf dem Weg von Portugal nach England, wo Jota zum Trainingsstart des FC Liverpool am 7. Juli antreten wollte.

Wieso sie den langen Weg von Portugal aber mit dem Lamborghini anstatt dem Flugzeug antraten, blieb unklar - bis jetzt.

Denn wie A Bola und die BBC übereinstimmend berichteten, unterzog sich der Stürmer nach dem Final Four der Nations League Anfang Juni einem Eingriff an der Lunge.

Daraufhin rieten die Ärzte dem 28-Jährigen vom Fliegen ab, um Druckschwankungen zu vermeiden. Schon zu seiner Hochzeit elf Tage vor seinem Tod war Jota demnach nicht mit dem Flugzeug angereist.

Deshalb waren die Brüder von Porto, wo Jota seine Jugendliebe Rute Cardoso (28) heiratete, mit dem Auto auf dem Weg nach Santander in Spanien, von wo aus sie am Donnerstag die Fähre in Richtung Plymouth in England nehmen wollten - und kamen nie ans Ziel.