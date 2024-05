Fußballspieler vergewaltigt schlafende Frau und fragt Team-Kollegen, ob sie mitmachen wollen

Wembley (England) - Dem englischen Fußballspieler Michael Emery wird vorgeworfen, eine schlafende Frau zweimal in einer Nacht vergewaltigt und Nacktfotos von ihr an seine Teamkollegen geschickt zu haben - mit der Frage: "Will jemand mitmachen?" Seit dieser Woche steht er deshalb vor Gericht.

Eine Frau, die in England von einem Fußballspieler vergewaltigt wurde, zögerte zunächst, ihn anzuzeigen, weil sie zunächst glaubte, dass es ohnehin nichts bringen würde. (Symbolbild) © 123rf.com/tinnakornlek

Emery ist Ersatztorwart beim Warrington Rylands FC. Der 33-Jährige soll die Frau, deren Name aus rechtlichen Gründen öffentlich nicht bekannt gegeben wurde, in sein Hotelzimmer eingeladen haben, nachdem seine Mannschaft am 22. Mai 2021 im Wembley-Stadion gegen den Binfield FC gewonnen hatte, berichtet The Guardian.

Beide hätten zunächst einvernehmlichen Sex miteinander gehabt. Vor Gericht beschrieb die Frau den Angeklagten als "ziemlich langweilig" und "Vanilla", was vor allem in BDSM-Kreisen für einfachen Sex ohne Extras bezeichnet wird.

Deshalb schlief sie bald ein.

Sie sei wieder aufgewacht, als Emery sie "wirklich hart" in ihren linken Oberschenkel und eine Brust biss, erklärte sie weiter. Zweimal habe sie ihm gesagt, dass sie nicht mit ihm schlafen wolle, woraufhin er sie zweimal vergewaltigt haben soll. Der Sportler bestreitet die Vorwürfe.

Laut der Staatsanwältin habe das Opfer an diesem Abend "in acht Stunden sechs oder sieben Flaschen Bier getrunken" und war "fröhlich, aber nicht betrunken". Sie fuhr fort, dass Emery in jener Nacht zudem "ohne das Wissen der Frau Nacktfotos von ihr machte und diese kurz vor 4 Uhr morgens an seine Teamkollegen verschickte", und zwar in WhatsApp-Gruppenchats mit 70 Personen.

Angeblich schrieb er: "Möchte es noch jemand versuchen?" und fügte ein vor Lachen weinendes Emoji hinzu. Nach Aufforderung schickte der Fußballer angeblich ein weiteres Foto, das den Vaginalbereich der Frau zeigte.