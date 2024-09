Hanna Secret ehrlich: "Ich finde keinen Fetisch schlimm"

Hanna Secret (28) hat sich in ihrem neuesten YouTube-Video mal wieder den schlüpfrigen Fragen ihrer Fans gestellt. © Screenshot: YouTube/Hanna Secret

So wollte ein User wissen, ob sie schon mal einen Dreier mit zwei Männern gehabt habe. "Ja, hatte ich, allerdings privater Natur. Das war richtig aufregend und man hat sich halt extrem ausprobiert. Wobei ich sagen muss, dass ich es mehr fühle, nur mit einem Mann intim zu werden", entgegnete die 28-Jährige.

Doch was muss ein Mann mitbringen, um bei der Single-Lady zu landen? "Er muss ehrlich sein, witzig sein, man muss sich unterhalten können, am besten stundenlang. Und ganz wichtig: Er muss selbstständig sein, also wissen, was er will und mit beiden Beinen im Leben stehen."

Ein Fußfetisch sei für sie kein Hindernis: "Ich habe ja schon mal gesagt, dass ich keinen Fetisch schlimm finde, solange es nicht illegal ist. Wenn ich einen Freund hätte, der darauf stehen würde, würde ich das auf jeden Fall auch mit einbauen", betonte die Buxtehuderin.

Für sexuelle Dienste könne man die Erotik-Darstellerin privat aber nicht engagieren. "Ich bin nicht buchbar, und somit auch nicht bezahlbar. Wenn es aber für eine Messe oder so ist, kann man darüber natürlich sprechen", unterstrich Hanna.