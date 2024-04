Hanna Secret ist single und sucht nach besten Anmachsprüchen - Fans liefern ab!

Noch besser fand sie aber: "Eine Frage: Hast du die nächsten 70 Jahre schon was vor?" - der bisher beste Spruch, wie der Pornostar erklärte. "Genau so einen wollte ich eigentlich hören. Mir einen Mann für die Kiste zu angeln, schaffe ich auch allein", unterstrich Hanna.

Mit Humor hat man offensichtlich jedoch gute Chancen, wie ein anderer Fan zeigte: "Ich bin so schlecht im Bett, das musst du erlebt haben." Hanna war amüsiert: "Das finde ich sehr sympathisch. Vielleicht kann ich dir ja noch was beibringen."

Der nächste ging noch eine Stufe weiter: "Merk dir meinen Namen, denn du wirst ihn heute Nacht noch stöhnen." Uff! Die gebürtige Hamburgerin: "Ich mag Männer, die selbstbewusst sind, aber von sich selbst überzeugt zu sein, ist dann doch noch ein Unterschied (...). Das kommt nicht so gut an."

Andere Vorschläge gingen wieder in die lustige Richtung. So zum Beispiel: "Hast du Durchfall, oder bist zu bereit für was Festes?", "Du bist wie eine Briefmarke: Erst lecke ich dich und dann geht die Post ab", oder auch "Ist dein Pullover aus Kamelhaar oder warum hast du so stabile Höcker?" - was für Schenkelklopfer!

Welchen Spruch Hanna letztlich wohl bei der Suche nach ihrem Traummann benutzen wird?