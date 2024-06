Hanna Secret bekommt Eier-Frage gestellt und wird für Antwort gefeiert

Hanna Secret (28) nimmt einen Fan auf Instagram aufs Korn. © Fotomontage: Screenshot/Instagram/hannasecret (2)

Entsprechend bekommt die Erotikfilme-Darstellerin immer mal wieder Fragen von ihrer Community gestellt, die selbst ihr ein wenig die Sprache verschlagen. Das Gute ist allerdings, die 28-Jährige nimmt es mit Humor und den Fragesteller des Öfteren mal aufs Korn.

So auch in diesen beiden Fällen. Zunächst postete Hanna ein Reel und schrieb dazu: "Total spannende Frage, oder?" Ein Fan wollte von ihr wissen: "Wie viele Eier passen in deinen Mund?" Nun, wer um ihre Passion weiß, der weiß auch, was derjenige damit wohl gemeint hat, Hanna hingegen stellte sich - absichtlich - ein wenig dumm.

"Also, ich weiß jetzt nicht so genau, wie die Frage gemeint ist, aber ich verstehe die auf jeden so", begann sie ihre Antwort. "Also, ich bin Veganerin und ich esse zum Beispiel gar kein Ei. Also weder Hühnerei, also Hühner sind ja auch Vögel, aber so Spatzen, keine Ahnung, was man da essen kann, Strauß oder so. Ist jetzt auch nicht so meins. Wachteln auch nicht."

Daher gab die 28-Jährige die Frage einfach an ihren Follower zurück. "Kannst ja mal selber testen, wie viele Vogeleier du so halt in deinen Mund bekommst."