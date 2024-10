Hanna Secret verrät: Sie hatte mal was mit einem "richtigen A-Promi"

Buxtehude/Hamburg - Es wird wieder schlüpfrig bei Hanna Secret (28): Die Pornodarstellerin hat sich in ihrem neuesten YouTube-Video mit erotischen Fragen befasst, "die es in der Kiste kribbeln lassen".

Hanna Secret (28) hat sich in ihrem neuesten YouTube-Video pikanten Fragen gestellt. Dabei kamen einige spannende Dinge ans Licht. © Screenshot: YouTube/Hanna Secret

So ging die gebürtige Hamburgerin unter anderem darauf ein, was für sie zu einem perfekten Vorspiel gehöre. Neben einer gewissen Körperhygiene finde sie es toll, "wenn beide Spaß am Vorspiel haben, also 69 zum Beispiel", erklärte die 28-Jährige.

So richtig sexy fühle sie sich dabei in Dessous. "Und wenn man mich ein bisschen auspackt", ergänzte die Wahl-Buxtehuderin (Niedersachsen). Leidenschaftliche Küsse und spontane "Aktivitäten" würden sie dabei besonders auf Touren bringen.

Ihre Top drei erogenen Zonen verriet die Norddeutsche in diesem Kontext auch gleich: "Hals, Mund und Brüste. Für mich sind die intimen Stellen gar nicht immer die, die offensichtlich intim sind. Es muss nicht immer hau drauf sein, wenn ihr wisst, was ich meine."

Gern greife die Schmuddelfilm-Darstellerin auch mal zu Sextoys. "Alle Toys, die ich ausprobieren wollte, habe ich auch schon mal ausprobiert. Was ich noch nicht ausprobiert habe, interessiert mich auch nicht so", verdeutlichte Hanna.

Andere Dinge hingegen wolle sie gar nicht erst ausprobieren: "Für mich geht es gar nicht, mit Fäkalien zu spielen. Auch alles, was mit Blut zu tun hat. Periodenblut kann mal passieren, aber ich würde jetzt nicht wollen, dass das so überall ist oder man damit spielt", unterstrich sie. Auch übermäßige Behaarung sei für sie ein No-Go.