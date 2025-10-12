"Hase" und "Baby" nicht ganz vorn! Diese Wörter werden am häufigsten beim Dirtytalk gestöhnt

Leipzig - Ob "Schatzi", "Lustfee" oder "Drecksau", die Deutschen stehen auf Dirty Talk. Doch welche Namen für Partner und Partnerin werden in deutschen Schlafzimmern besonders gern geflüstert? Die Dating- und Sex-Community JOYclub ist der Frage auf den Grund gegangen.

Die Deutschen stehen auf Dirty Talk und die Bandbreite reicht dabei offenbar von liebevoll, zärtlich und innig bis hin zu abfällig, vulgär, tierisch und objektifizierend, wie eine Umfrage nun herausfand. (Symbolbild) © lightfieldstudios/123RF

Die Bandbreite reiche dabei von liebevoll, zärtlich und innig bis hin zu abfällig, vulgär, tierisch und objektifizierend, wie JOYclub herausfand. Für das Ranking, das die sexpositive Online-Community aufgestellt hat, seien die anonymen Angaben von 2875 Mitglieder ausgewertet und so die beliebtesten Namen beim Dirty Talk ermittelt worden.

In der Rangliste ganz vorn dabei seien dabei zwei gänzlich verschiedene Namen: die vulgäre Bezeichnung "Sau" in diversen Variationen sowie die klassische Liebesbekundung "Schatz" oder auch "Schatzi" und "Schätzchen". Beide sollen jeweils mehr als 240 Mal genannt worden sein.

Ebenfalls hoch im Kurs: abwertende, objektifizierende Bezeichnungen wie "Stück" (oder auch "Mi**stück") und "Schl****", die mit 214 und 205 Nennungen auf Platz 3 und 4 landeten.

Die persönliche Ansprache mit dem Vornamen landete mit 178 Nennungen auf dem fünften Platz, gefolgt vom Klassiker "Baby" mit 152 Nennungen. Als Schlusslicht schafft es mit "Hase" oder "Hasi" (62 Nennungen) auch eine tierische Liebkosung unter die Top 10.