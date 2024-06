"Hawk Tuah" Girl: Was hat es mit dem Internet-Meme auf sich?

Dank einer Straßenumfrage wurde eine junge Frau aus den USA berühmt. © TikTok/timanddeetv

Auf Plattformen wie X, TikTok und Facebook ist er besonders beliebt: der Ausdruck "Hawk Tuah", zu dem schon zahlreiche Memes erstellt wurden.

Der Begriff geht auf eine Straßenumfrage der YouTuber "Tim & Dee TV" vom 17. Juni zurück. Darin fragen die Influencer zwei junge Frauen, worauf Männer beim Liebesspiel stehen.

Eine der Damen antwortet prompt: "Oh, you have to give him that 'hawk tuah' and spit on that thing. Auf Deutsch bedeutet das: "Oh, du musst ihm das 'Hawk Tuah' geben und auf das Ding spucken."

Was die Blondine mit "that thing" meint und worauf gespuckt werden soll, dürfte aus dem Kontext der Frage heraus schnell klar werden.

Mit ihrer unbeschwerten Art kommt die junge Frau beim Publikum sehr gut an. Doch um welche Person handelt es sich?