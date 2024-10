Horror-Klage gegen Schönheitschirurg: Eingriff ohne Betäubung an Ex-Freundin vorgenommen

New York/USA - Es sind erschütternde Vorwürfe, die gegen einen Schönheitschirurgen aus New York erhoben werden: Er soll seine Ex-Freundin brutal misshandelt, sie mehrfach sexuell missbraucht und versucht haben, seine grausamen Taten durch einen Eingriff zu vertuschen.

Der Chirurg Ammar Mahmoud (40) soll seine Ex-Freundin brutal geschlagen und mehrfach sexuell missbraucht haben. © Screenshot/ ALINEA MEDICAL SPA ACNE SCAR & LASER SKIN CARE.

Das Model Maya Willow Sias (25) reichte am vergangenen Dienstag eine Klage in Höhe von zehn Millionen US-Dollar (umgerechnet etwa 9,2 Millionen Euro) gegen den Chirurgen Ammar Mahmoud (40) ein.

Laut der New York Post habe der 40-Jährige das Model so heftig geschlagen, dass ihre Augenhöhle zertrümmert wurde. Kurz darauf habe er sie in seine Klinik gebracht, wo er ihr Filler in das betroffene Auge gespritzt haben soll – alles ohne Betäubung.

"Er hat mir eine Nadel ins Gesicht gestochen, und ich konnte fühlen, wie sie am Knochen kratzte", berichtete Sias. Sie dokumentierte die schreckliche Tat auf Bildern, die auch in der Klageschrift enthalten sind.

In der Klage behauptet sie außerdem, Mahmoud sei ein "gewalttätiger, drogen- und alkoholabhängiger Sexsüchtiger, der sich hinter der Fassade eines fürsorglichen Schönheitschirurgen versteckt".

Ihr Anwalt Larry Hutcher sagte der Zeitung, der Chirurg habe Sias buchstäblich zu seiner "Sexsklavin" gemacht.

Fast jede Nacht habe Dr. Mahmoud Drogen und Alkohol konsumiert und sich Willow zu jeder Zeit aufgezwungen - "unabhängig davon, ob sie den sexuellen Handlungen zustimmte oder überhaupt bei Bewusstsein war", heißt es in der Anklage.