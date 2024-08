Mutter kann nicht fassen, was Hotel-Rezeptionist heimlich in ihrem Zimmer treibt

Benidorm (Spanien) - Auch, wenn Rara Armstrong (39) selbst kein "Kind der Traurigkeit" ist und im Internet ganz unverblümt mit ihren Reizen spielt, ging ihr dieser Vorfall im Urlaub zu weit: Dank einer versteckten Kamera konnte die Britin einen Hotelmitarbeiter dabei beobachten, wie er heimlich in ihr Zimmer ging. Was er dort trieb, ist schockierend!

Rara Armstrong (39) machte in ihrem Spanien-Urlaub eine unangenehme Erfahrung. © Bildmontage/Screenshot/Instagram/curvyra

Rara aus dem britischen Gloucester war im Mai mit ihrem 11-jährigen Sohn nach Spanien in den Urlaub geflogen. Im Hotel in Benidorm angekommen wurde die 39-Jährige direkt angeflirtet.

Der Rezeptionist fragte sie beim Einchecken direkt nach ihrer Nummer und ob er sie auf einen Kaffee einladen dürfe.

Laut Daily Mail fühlte sich Rara von dieser Anmache nicht wirklich geschmeichelt, sondern empfand das Verhalten des Hotelangestellten als unprofessionell und war davon "verstört".

Nachdem die Britin ihn abgewiesen hatte, bekam sie wenige Stunden später die Benachrichtigung, dass sie einen neuen Abonnenten auf ihrem OnlyFans-Account hatte - es war der besagte Mitarbeiter. "Ich dachte nur: 'Oh mein Gott'." Sie erklärte dem Mann, dass dies nicht akzeptabel sei, da sie mit ihrem Sohn vor Ort wäre. "Er sagte: 'Oh, es tut mir so leid, bitte erzähl es niemandem.' Ich sagte: 'Das werde ich nicht, aber lass mich bitte in Ruhe'."

Daraufhin verschaffte sich ihr Verehrer Zutritt zum Zimmer der Britin und hinterließ dort eine Flasche Prosecco als Entschuldigung. "Aber ich habe mich nicht beschwert, weil ich den Urlaub nicht von der ersten Minute an ruinieren wollte", so Rara.