Achtung, Fettberg: Das passiert, wenn ihr dieses Getränk in die Spüle kippt

Australien - Haushaltsprofis wissen: Bratfett in den Ausguss kippen oder Feuchttücher ins Klo werfen kann zu heftigen Problemen führen. Rohre drohen zu verstopfen. Die anschließende Reinigung ist meist nichts für labile Mägen. Wusstet Ihr, dass auch beim falschen Umgang mit Milch Gefahr droht?

Alles in Kürze

Bloß nicht! Milch im Ausguss kann zu fiesen Verstopfungen führen. © Montage: Screenshots/TikTok/sydneywater

Ist sie sauer und damit ungenießbar geworden, bleibt nur eine Möglichkeit: wegschütten. Aber Achtung! Bloß nicht in die Spüle in der Küche. Das ist einem TikTok-Beitrag der Wasserbetriebe von Sydney (Sydney Water) in Australien zu entnehmen.

Neben Öl und Kaffeesatz sei Milch demnach einer der Top-Drei-Rohrkrepierer.

"Wenn Fette, Öle und Schmiere auf das kalte Wasser in Ihren Abwasserrohren treffen, härten sie aus. Sie verbinden sich dann mit anderen Abfällen und bilden einen 'Fettberg'", sagte Sydney-Water-Manager Ben Armstrong gegenüber Kidspot. Einen Beweis dafür, wie unappetitlich solch eine Ablagerung aussehen kann, lieferte das Unternehmen auf TikTok.

Laut Armstrong sei das Milch-Entsorgen ein echtes Problem: "Unsere neuesten Daten zeigen, dass 70 Prozent der Menschen in und um Sydney denken, es sei in Ordnung, Milchreste in die Spüle zu schütten."