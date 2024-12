"Ich will, dass sie aufhört, Fußbilder zu verkaufen!": Rapper äußert sich zu Lilly Allens OnlyFans

2009 kollaborierte das Duo und veröffentlichte gemeinsam den Song "Just Be Good To Green". © Bildmontage: BEN STANSALL / AFP, Victoria Jones/PA Wire/dpa

Der Rapper Professor Green - mit bürgerlichem Namen Stephen Paul Manderson (41) - stürmte mit Songs wie "Read All About it" (2012) und "Monster" (2010) in den 2010ern die Charts.

Mit Lily Allen brachte er 2009 die erfolgreiche Neuauflage des Songs "Dub Be Good To Me" mit dem neuen Titel "Just Be Good To Green" raus.

Nun hofft er, erneut einen Hit mit der "Not Fair"-Sängerin zu veröffentlichen.

In einem Interview mit dem Daily Star äußerte Green den Wunsch, dass Lily Allen lieber wieder Musik machen sollte, anstatt Fußbilder zu verkaufen. "Ich will, dass sie aufhört, Fußbilder zu verkaufen", zitierte ihn Daily Star, "damit wir gemeinsam einen neuen Song schreiben können!"