Versprechen eingelöst: Ikkimel zeigt heiße Pics auf Erotikplattform

Vor wenigen Wochen hatte Ikkimel (28) ihren Fans exklusive Inhalte auf der Erotikplattform OnlyFans angekündigt. Jetzt hat sie ihr Versprechen eingelöst.

Von Laura Voigt

Die 28-jährige Rapperin Ikkimel ist jetzt auch auf der Erotikplattform "Maloum" für ihre Fans präsent.
Die 28-jährige Rapperin Ikkimel ist jetzt auch auf der Erotikplattform "Maloum" für ihre Fans präsent.  © Philipp von Ditfurth/dpa

Ihre Songs wie "Who's dat" oder "Böser Junge" werden millionenfach gestreamt. Trotzdem findet sie es eine gute Idee, auch mit Erotikbildern Geld zu verdienen.

So kündigte sie zu ihrem Album-Release an, einen OnlyFans-Account zu starten, falls es die Charts erreicht – was ihr natürlich gelungen ist.

Also offenbarte die Rapperin in ihrer Instagram-Story, dass ihr Profil mit exklusivem Content nun online ist. Dabei fiel die Wahl jedoch auf Maloum, einen Konkurrenten von OnlyFans.

Abonnenten können die exklusiven Inhalte dort für 20,54 Euro im Monat ansehen.

Aus politischen Gründen habe sie sich gegen OnlyFans entschieden, da sie den Hauptanteilseigner der Plattform nicht unterstützen wolle.

Ikkimel zeigt, was sie will

Bei der "1Live Krone" zeigt sich Ikkimel (28) wieder sehr freizügig.
Bei der "1Live Krone" zeigt sich Ikkimel (28) wieder sehr freizügig.  © Friso Gentsch/dpa

Die 28-Jährige ist vor allem für ihre freizügigen Auftritte und provokanten Songs bekannt.

So präsentierte die Newcomerin zuletzt bei der Verleihung der "1Live Krone" in Bielefeld ein Kleid, das vorn geschlossen war, auf der Rückseite jedoch abgesehen von einem winzigen String-Tanga und wenigen Nähten komplett auf Stoff verzichtete.

Ende 2025 verriet sie in einem Gespräch mit der BILD: "Ich habe einfach gerne Sex und zeige und sage das auch. Wer das nicht mag, muss ja nicht hinhören oder hingucken. Aber vielen spreche ich damit wohl aus der Seele."

Diese unverblümte Art scheint der Schlüssel zu ihrem schnellen Aufstieg zu sein. Ob auf der Bühne oder jetzt auf Maloum – die Berlinerin bleibt ihrer Linie treu und bestimmt selbst, wie viel sie von sich zeigt.

