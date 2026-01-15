"Die Koksseuche bricht aus": Rapper Haftbefehl mit neuer Single

Offenbach am Main/Berlin - Rapper Haftbefehl (40) meldet sich mit seiner neuen Single "Syndrom Stockholm" zurück. In dem rund zweiminütigen Track rappt der 40-jährige Offenbacher über das Überleben im Straßenmilieu und Drogenkonsum.

Im neuen Track "Syndrom Stockholm" thematisiert Haftbefehl (40) auch seine eigene Drogenabhängigkeit. © Hannes P. Albert/dpa

Das Musikvideo zum Song in gewohntem Haftbefehl-Stil mit brachialen Beats wurde am Abend veröffentlicht, die Single sollte in der Nacht zu Freitag erscheinen.

Im Track heißt es zum Beispiel: "Blut klebt am Strohhalm, vom Koks-Kristall. Er liegt aufm kalten Boden, Überdosis, Todesfall. Sozialamt, Mindestlohn, Gehalt, so werden wir im Hochhaus alt."

In der Hook rappt Haftbefehl: "Ja, so wohnen wir am Block zwischen Hochhäusern, die Koksseuche bricht aus, was los Leute?".

Der Künstler litt selbst unter einer Drogenabhängigkeit, die ihn fast das Leben kostete. Thematisiert wird dies neben seinem Lebensweg in der 2025 erschienenen Netflix-Doku "Babo - Die Haftbefehl-Story", die zum Streaming-Hit wurde.