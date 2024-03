Horror im Traumurlaub: Motorrad-Influencerin von sieben Männern vergewaltigt

Dumka (Indien) - Einfach nur schrecklich! Die spanische Motorrad-Influencerin Fernanda.4ever wurde in Indien Opfer einer Gruppenvergewaltigung - ihr Ehemann brutal zusammengeschlagen. Inzwischen hat die Polizei drei Verdächtige festgenommen.

Später am Abend konnte das Pärchen eine zufällig vorbeikommende Polizeistreife anhalten und sich offenbaren.

Anschließend fielen die Bestien über die 45-jährige Influencerin her, zwangen sie zum Sex, vergewaltigten sie abwechselnd.

Soeben baute das Paar in der abgelegenen Gegend Kurumahat im Bundesstaat Jharkhand sein Zelt auf. Dann näherten sich plötzlich mehrere Männer dem Camp, bewarfen die Eheleute zunächst mit Steinen, prügelten auf die beiden ein und schlugen Vicente einige Zähne aus.

65 Länder haben Fernanda und Vicente mit dem Motorrad erkundet. Doch am Freitag wurde das Influencer-Pärchen in Indien zum Opfer eines schrecklichen Verbrechens.

"Uns ist etwas passiert, was wir niemandem wünschen würden. Sieben Männer haben mich vergewaltigt, sie haben uns geschlagen und beraubt, aber nicht viel, denn sie wollten mich nur vergewaltigen", sagte Fernanda in dem Video, das inzwischen auf Bitten der indischen Ermittler gelöscht wurde, um die Ermittlungen nicht zu behindern.

In einem ersten Statement auf Instagram berichtete Fernanda ihren mehr als 213.000 Followern von den schrecklichen Dingen, die sie erleiden musste.

Nach Angaben von Singh Kherwar, Polizeichef des Distrikts Dumka, habe man alle sieben Täter identifizieren können.

"Das Paar war auf dem Weg in den Urlaub und wollte nach Nepal", sagte der Polizeichef zur Zeitung "The Print". "Sie schlugen ihr Lager einen halben Kilometer von der Hauptstraße entfernt auf, um dort zu übernachten. In der Nacht sahen die sieben Täter das Paar und vergewaltigten die Frau. Drei von ihnen wurden festgenommen."

Nach den übrigen Tätern werde noch gefahndet.

Mittlerweile erholt sich das Paar in einem Krankenhaus. Doch Fernanda und Vicente werden wohl noch lange brauchen, um das Geschehene zu verarbeiten.