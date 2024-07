Erotik-Model besucht Festival – Wie sie dafür bezahlt, macht sprachlos!

Castle Donington (Vereinigtes Königreich) - Influencerin und OnlyFans-Model Lola Mason (29) – die vor allem unter ihrem Nutzernamen "MamaPlugs" bekannt ist – hatte die Zeit ihres Lebens auf dem diesjährigen "Download"-Festival in England. Nicht nur stimmten Musik und Stimmung. Zudem musste sie für die Tickets keinen Cent aus ihrer eigenen Tasche zahlen.

So wurde ihr unter anderem bereits Geld dafür angeboten, dass sie in Senf badet oder sich mit Bohnen einreibt, wie Daily Star berichtete. Alles Dinge, die Mason zwar für merkwürdig hält – wenn der Preis stimmt, ist sie sich allerdings für nichts zu schade.

Doch von Anfang: Mason macht kein Geheimnis daraus, dass sie auf OnlyFans ab und an die kuriosesten Anfragen von Männern erhält.

Lola Mason (29) ist auch bei den merkwürdigsten Anfragen dabei – solang der Preis stimmt. © Instagram/Screenshot/mamaplugsx

Von dem Erlös kaufte sie sich schließlich ein Wochenendticket für das mehrtägige Rock-Event. Tickets dafür kosten in etwa 300 Pfund. Umgerechnet sind das ungefähr 360 Euro.

Neben zahlreichen Fotos teilte sie nun auch ein Instagram-Video von sich auf dem Festivalgelände. Darauf trägt sie eine enge Jeans und ein bauchfreies Oberteil. Ihre blauen Haare hat sie teilweise zu zwei Spacebuns hochgesteckt.

"Ich laufe hier herum und tue so, als hätte ich meinen Download-Festival-Trip nicht gerade durch den Verkauf meiner Achselhaare an einen Kerl namens Dan in Bristol bezahlt", betitelte sie den Clip.

Es scheint, als hätte sich dieser kuriose Auftrag wirklich gelohnt.